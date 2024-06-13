ViewSonic 618 年中慶｜買指定顯示器、投影機最高優惠享68折

M2W高亮 LED微型投影機 優惠期間購買現折近八千

臺北2024年6月13日 /美通社/ -- 全球視訊解決方案領導品牌 ViewSonic 因應 618 年中購物節，推出限時優惠活動，即日起至 6 月 30 日止，在各大電商平台與實體門市經銷通路購買 ViewSonic 指定顯示器、投影機等熱銷商品皆享優惠，於 PChome 24h 購物、momo 購物網購買最高優惠享 68折。特惠產品多元，滿足不論是上班族、電競玩家、創作者、還是家庭劇院愛好者、露營族視聽享受和工作需求。

ViewSonic 台灣區總經理黃金得表示：「ViewSonic 一向以消費者需求為核心，專注於開發具備卓越色彩表現和功能完備的產品。透過推出全方位解決方案，ViewSonic 為消費者提供更多選擇。此次推出的顯示器及投影機優惠活動，讓使用者能夠輕鬆打造理想的商務環境和娛樂生活。」