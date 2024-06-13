ViewSonic 618 年中慶｜買指定顯示器、投影機最高優惠享68折

13 6月, 2024, 13:36 CST
M2W高亮 LED微型投影機 優惠期間購買現折近八千
臺北2024年6月13日 /美通社/ -- 全球視訊解決方案領導品牌 ViewSonic 因應 618 年中購物節，推出限時優惠活動，即日起至 6 月 30 日止，在各大電商平台與實體門市經銷通路購買 ViewSonic 指定顯示器、投影機等熱銷商品皆享優惠，於 PChome 24h 購物、momo 購物網購買最高優惠享 68折。特惠產品多元，滿足不論是上班族、電競玩家、創作者、還是家庭劇院愛好者、露營族視聽享受和工作需求。
ViewSonic 台灣區總經理黃金得表示：「ViewSonic 一向以消費者需求為核心，專注於開發具備卓越色彩表現和功能完備的產品。透過推出全方位解決方案，ViewSonic 為消費者提供更多選擇。此次推出的顯示器及投影機優惠活動，讓使用者能夠輕鬆打造理想的商務環境和娛樂生活。」
流暢遊戲體驗、高效工作，ViewSonic 顯示器一應俱全
電玩娛樂顯示器尺寸範圍從 24 吋至 32 吋，亦可依需求選擇 FHD 或 QHD 解析度。VX2758A-2K-PRO 電競顯示器搭配快速 IPS 面板技術，具備 170Hz 更新率、1 毫秒 MPRT 反應時間，並配備 AMD FreeSync™ Premium 技術，為玩家提供流暢、零卡頓的遊戲畫面。此外，VX2758A-2K-PRO 支援 DP 與雙 HDMI 同時輸出，以及 90 度直立式顯示，為玩家提供更多元的使用。
專業商務人士及創意工作者，亦可選擇 WorkPro 系列商用顯示器、 ColorPro系列專業色彩顯示器提升工作表現。內建 LED 補光燈和 AI 雙向降噪功能 VG2756V-2K QHD 視訊鏡頭顯示器。具備 100% DCI-P3 超廣色域、Pantone 色準認證，以及超高畫質解析度的 VP16-OLED 可攜式螢幕讓創作不受限。
除上述機種，618 年中慶期間，ViewSonic 各系列顯示器超值優惠一應俱全，從專為消費者實現極致娛樂和高效工作的電玩娛樂顯示器，到簡約外型、無邊框設計的美型顯示器。ViewSonic 顯示器還具備護眼功能，抗藍光、零閃屏技術有助於減少長時間遊戲或工作，導致的眼睛疲勞，為使用者提供更舒適的觀看體驗。
ViewSonic 家用娛樂智慧投影機，優惠最高享 68 折
為了讓使用者在打造視聽空間時擁有更多彈性，ViewSonic 持續推出家用娛樂智慧投影機， 讓消費者具備更沉浸、更靈活的影音娛樂體驗。618 年中購物優惠期間，除了 ViewSonic 搭配內建的頂級音響品牌 Harman Kardon 的 M2W LED 智慧投影機，還有外型精巧且具備創新 RGB 3色雷射技術的 M10 投影機。讓民眾在居家影音娛樂以及外出工作、簡報等戶外活動時，都能享受智慧科技帶來的便捷和舒適生活。
M10 RGB 3色雷射無線投影翻轉奇機，採用創新 RGB 3色雷射技術，具備 100% BT.2020 色域覆蓋率，色彩飽和度絕佳；M10支援360度投影，不須額外腳架就能投影天花板，滿足各種觀影習慣。M10 還內建自動水平和垂直梯形校正，以及瞬時即時自動對焦功能，智慧科技零手動設置更簡單。M2W 高亮 LED 無線瞬時對焦智慧微型投影機，高亮畫面搭配瞬時自動對焦、側面投影功能，並支援 WiFi、藍牙智慧連線，行動商務、家庭娛樂皆適合。X2-4K 電玩娛樂超低延遲 LED 短焦無線投影機，搭載全球首款支援 1440p @120Hz 輸出規格，短焦投影焦距搭配 4K UHD 解析度，加乘上量身訂做的 Harman Kardon 專業揚聲器，讓玩家享受革命性遊戲體驗。
優惠活動詳情：
活動期間：即日起至2024年 6月30日止
指定線上通路平台：PChome 24h購物、momo購物網
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。
SOURCE ViewSonic
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