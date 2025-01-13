ViewSonic 第五屆「ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展 」即將登場

ViewSonic 臺灣區總經理黃金得則強調：「在追求創新的旅程中，ViewSonic 不僅打造高效能的軟硬體產品，助力創作者實現靈感，更致力透過活動與社群，鼓勵持續創作。今年展覽特別選址松山文創園區，結合科技與藝術，讓大眾感受鏡頭下震撼人心的情感力量。我們運用最先進的視訊解決方案、專業級色彩顯示器與投影技術，讓每件作品得以栩栩如生地呈現。此外，臺灣專區更傳遞在地創作者的獨特視野與創意風格，為觀展者帶來耳目一新的視覺體驗。」

國際視覺藝術盛宴，全球超過萬件參賽作品

第五屆ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽吸引來自 100 多個國家、超過 10,461 件作品投稿。ViewSonic日前公布本屆得獎作品，「靜態攝影類」冠軍由智利攝影師的作品《Wormhole（蟲洞）》榮獲，捕捉潛水者穿越如蟲洞排列的魚群時的震撼瞬間；第二名由土耳其作品《Swimming race（游泳比賽）》奪得，水中泳者有秩序地向前進的有趣畫面；第三名則是印度作品《Riders of the Volcano（火山騎士）》，畫面呈現夕陽餘暉中，布羅莫火山旁騎士瀟灑的剪影。

「動態攝影類」第一名為埃及的《Essence of colors（色彩的精髓）》，創作者透過一系列動態場景，細膩呈現藝術家從空白畫布到完成情感豐沛傑作的創作歷程；第二名為《MOMENTUM | A Cinematic Short Film（一部電影短片）》 ；第三名則是《In Momentum（動能）》。

在「數位藝術類」中，葡萄牙作品《The Lovers（戀人們）》榮膺首獎，金色蜻蜓停留於扶桑花間，創作者巧妙運用色彩與構圖，生動呈現動態之美。此外，「生成藝術類」的觀眾票選獎由印尼的作品《Big Waves in a Calm Sea（平靜海中的大浪）》獲得，該作品靈感源自於衝浪者面對巨大海浪時的冷靜與專注，象徵對自然力量的堅韌態度與精神。

臺灣創作者專區 — 展現在地創意能量

臺灣創作者在本屆大賽參賽踴躍，共 16 件作品入圍各項佳作。其中有11件作品入選「生成藝術類」佳作，表現亮眼，其中包括來自周耀宗的《Ballet with the ancient art of Chinese sword dance（芭蕾與中國古老劍舞的結合）》，畫面融合中西舞蹈及武術文化，透過傳統內斂以及科技創新後時代進步的對比，傳遞承先啟後的意象；王思婷的《The crosswords of time（時光交錯的街角）》則以車流襯托出時間的流動，以生活視角詮釋繁忙與寧靜的交錯；以及邱浚豪的作品《Light Flow（光流）》，以科技、未來感展現光影流動。

除了生成藝術之外，入圍「靜態攝影類」前一百名的佳作包括張益賓的作品《螳螂蝦的暴力瞬間》，捕捉水底螳螂蝦的攻擊瞬間，充滿戲劇張力；以及楊晶婷的《Embrace the wave》，呈現潛水者與海底世界合而為一的優美時刻。「動態攝影類」入圍前五十名的作品則是李可揚的《The competitor》，以臺灣沿岸海景結合人體意象，表達人類對夢想及理想的追求；劉俊毅的《Heart Beats》則透過影像呈現愛人徜徉在街道中的樣貌。

ViewSonic視訊解決方案，以精準色彩呈現創作魅力

第五屆ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展將於1月17日至19日在松山文創園區登場，展出百大靜態攝影、十大動態攝影，以及數位藝術與生成藝術類得獎作品，其中更設臺灣創作者專區呈現在地藝術創作的多樣性與獨特風貌。展區運用全方位視訊解決方案精彩呈現全球視覺藝術作品，藉由ColorPro專業顯示器的精準色彩與ViewSonic雷射投影機，讓觀展者透過照片、影片和數位藝術等創作感受「躍動」的活力。

展出設備亦包括最新搭載 Thunderbolt™ 4 的 27 吋 ColorPro 系列4K 專業色彩顯示器，支援超高速40 Gbps資料傳輸與菊花鍊(daisy chain) 串接雙 4K 顯示器，滿足創作者的高效需求；5K 高解析度專業顯示器則以更細緻的畫面與抗藍光設計，結合AGLR(抗眩光低反射)技術，兼具極致與舒適的使用體驗。此外，現場亦展示即將推出的商用顯示器，內建AI感測技術，可自動偵測環境光與使用者動作，動態調整螢幕亮度，為創作者打造更智慧的創作環境。

欲知更多 ColorPro Award 國際視覺藝術創作大賽詳細資訊，請參考官方網站；欲一覽完整入選名單，請點選百大入選作品。

展覽資訊

ViewSonic 第五屆ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展

日期：2025年1月17日（星期五）至19日（星期日）

時間：10:00 - 18:00

地點：G&G文化產業實驗室（臺北松山文創園區東向製菸工廠E203）

門票：免費入場

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶「See the difference」。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/ 。

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