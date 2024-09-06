ViewSonic推動永續有成 互動顯示器獲全球唯一EPEAT金級認證

互動顯示器環保設計 樹立業界新標竿

榮獲 EPEAT 金級認證的65 吋 ViewBoard 互動顯示器，採用超過90%的再生材料，遠超業界標準。其設計理念以善盡環境責任為核心，減少有害化學物質的使用，在技術創新與環境保護之間取得完美平衡。

ViewSonic取得金級認證的另一項關鍵因素在於其對打造負責任且透明供應鏈的承諾，積極協助供應商建立完善的環境管理系統，並實行全物質揭露 (Full Material Disclosure，FMD)，詳盡揭露材料、組件和零部件中的所有物質，以確保產品符合最嚴苛的國際環保標準。

擴展產品陣容 打造永續視訊解決方案

自2023年起，ViewSonic多項產品已取得EPEAT金級認證，包括ViewBoard IFP6533系列、WorkPro商用顯示器以及ColorPro專業色彩顯示器*。此外，ViewSonic在EPEAT的電子看板類別中亦是獲得最多銀級認證的企業。雷射與LED投影機系列則具備節能、高亮度與長達60,000小時光源壽命等環保優勢，其無燈泡光源設計，無毒且不含汞，進一步降低了對環境的污染。

ViewSonic持續深耕永續，重視社會與環境價值。公司積極改善產品設計和經營模式，以超越環保法規標準為目標，期許能成為企業永續發展之典範。今年，ViewSonic通過「科學基礎減量目標倡議 （SBTi，Science Based Targets initiative）」驗證，展現其對減碳的堅定承諾。公司將通過採用再生能源、供應鏈減碳、開發低碳產品與提升產品效能等措施，朝2050年淨零排放的目標邁進。

欲了解更多有關 ViewSonic 打造永續未來所做的貢獻，請參見企業ESG 頁面。

*取得EPEAT 金級認證的產品型號為ViewBoard IFP6533互動顯示器與 VG3456a、VG2456、VG2756-2K/-4K、VG2448a-2、VG2748a-2 、VG2440和VP3456等顯示器系列。

關於ViewSonic

ˋViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 「See the difference」。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

SOURCE ViewSonic