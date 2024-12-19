ViewSonic助力2024 PASVEX Signature機器人亞洲公開賽

新聞提供者ViewSonic
19 12月, 2024, 14:55 CST
沉浸式視聽強化團隊精神與創新學習體驗
台北2024年12月19日 /美通社/ -- 全球視訊與教育解決方案的領導品牌 ViewSonic 為新竹亞太美國學校（Pacific American School）主辦的全球最大機器人競賽盛事「2024-25 PASVEX Signature機器人亞洲公開賽（2024-25 PASVEX Signature Robotics Signature Event）」提供多元視訊解決方案，透過163 吋 All-in-One LED 顯示器 (LDM 系列) 呈現清晰流暢的直播內容，加上鮮豔生動的畫面增添活動氛圍與感染力，全面提升參賽者與觀眾的觀賽體驗。
亞太美國學校校長朱家明表示，「亞太美國學校致力於打造多元且創新的學習環境，希望透過主辦機器人賽事，激發學生的創造力與團隊合作精神，為培育未來人才奠定基礎。ViewSonic的163吋LED顯示器不僅為國際賽事提供卓越的視覺享受，其靈活性更讓我們能在各類校園活動中應用，提升學生的參與度，並創造更多可能性。」
ViewSonic專業商用顯示器部總經理暨優派學院院長連育仁表示，「ViewSonic很高興能為亞太美國學校所舉辦的國際型賽事提供視訊解決方案。我們深信優秀的視訊設備不僅能提升觀眾的參與感，更為活動帶來更高的互動性。ViewSonic不斷追求技術創新，也希望為客戶解決痛點，像是結合一體式設計為LED顯示器提供簡易安裝與操作特性，降低超大型顯示器導入門檻。未來，我們將持續推動視訊解決方案的全面創新，為各種場景打造最佳視訊效果。」
賽事觀賞區升級採用163吋All-in-One LED 顯示器並搭配移動式腳架，取代先前掛牆式130吋傳統型LED顯示器。其一體化設計大幅簡化安裝流程，內建作業系統可直接安裝VEX賽事直播應用程式並使用遙控器操作，為主辦方帶來更便捷的操作方式；清晰鮮豔的大畫面及內建喇叭，能為在觀賞區的隊員與觀眾帶來如臨現場的視聽饗宴，有效提升團隊參與度。
163吋顯示器搭配移動式腳架則展現高度靈活性，可彈性運用於不同場地。除了在賽事應用，平日也能滿足學校多元社團活動的需求，像是運動社團可藉由無線鏡像技術進行戰術教學，美術課程時用於展示藝術作品，而音樂表演時則能將其作為舞台演出背板。
此外，學校也結合ViewSonic多元的視訊解決方案於比賽會場，像是使用ViewBoard互動顯示器呈現即時比賽排名、賽程及更新資訊，讓參賽隊伍能掌握最新動態，而亞太美國學校媒體中心則配置ViewSonic高亮度雷射投影機，為場外直播完整賽事，確保場地內外區的觀眾皆能享有流暢的視覺體驗。
賽事資訊
2024-25 PASVEX Signature機器人亞洲公開賽
- 時間：2024年12月19日至2024年12月21日
- 地點：新竹亞太美國學校（新竹縣竹北市興隆路一段307號）
- 活動網站：https://www.pacificamerican.org/vex-signature-event/
關於亞太美國學校
面對AI的未來，亞太美國學校啟發學生的創造力、培養學生的創新與解決問題的能力，幫助學生將知識與技能應用於真實挑戰。亞太強調環保與永續教育，畢業生16年來均進入世界頂尖大學，亞太是塑造未來領袖的起點。www.pacificamerican.org。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶「See the difference」。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。
SOURCE ViewSonic
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