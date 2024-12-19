ViewSonic助力2024 PASVEX Signature機器人亞洲公開賽

ViewSonic專業商用顯示器部總經理暨優派學院院長連育仁表示，「ViewSonic很高興能為亞太美國學校所舉辦的國際型賽事提供視訊解決方案。我們深信優秀的視訊設備不僅能提升觀眾的參與感，更為活動帶來更高的互動性。ViewSonic不斷追求技術創新，也希望為客戶解決痛點，像是結合一體式設計為LED顯示器提供簡易安裝與操作特性，降低超大型顯示器導入門檻。未來，我們將持續推動視訊解決方案的全面創新，為各種場景打造最佳視訊效果。」

賽事觀賞區升級採用163吋All-in-One LED 顯示器並搭配移動式腳架，取代先前掛牆式130吋傳統型LED顯示器。其一體化設計大幅簡化安裝流程，內建作業系統可直接安裝VEX賽事直播應用程式並使用遙控器操作，為主辦方帶來更便捷的操作方式；清晰鮮豔的大畫面及內建喇叭，能為在觀賞區的隊員與觀眾帶來如臨現場的視聽饗宴，有效提升團隊參與度。

163吋顯示器搭配移動式腳架則展現高度靈活性，可彈性運用於不同場地。除了在賽事應用，平日也能滿足學校多元社團活動的需求，像是運動社團可藉由無線鏡像技術進行戰術教學，美術課程時用於展示藝術作品，而音樂表演時則能將其作為舞台演出背板。

此外，學校也結合ViewSonic多元的視訊解決方案於比賽會場，像是使用ViewBoard互動顯示器呈現即時比賽排名、賽程及更新資訊，讓參賽隊伍能掌握最新動態，而亞太美國學校媒體中心則配置 ViewSonic高亮度雷射投影機 ，為場外直播完整賽事，確保場地內外區的觀眾皆能享有流暢的視覺體驗。

賽事資訊

2024-25 PASVEX Signature機器人亞洲公開賽

關於亞太美國學校

面對AI的未來，亞太美國學校啟發學生的創造力、培養學生的創新與解決問題的能力，幫助學生將知識與技能應用於真實挑戰。亞太強調環保與永續教育，畢業生16年來均進入世界頂尖大學，亞太是塑造未來領袖的起點。 www.pacificamerican.org 。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶「See the difference」。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

SOURCE ViewSonic