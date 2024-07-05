ViewSonic再獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主奬」肯定，攜手員工打造永續共好企業

ViewSonic董事長暨創辦人朱家良表示:「ViewSonic從硬體公司成功轉型為解決方案公司，現更是教育和視訊科技的領導品牌，這一過程每位員工的參與都不可或缺。亞洲有許多優秀的軟硬體研發人才，是加速公司數位轉型、推動創新技術和應用的關鍵推手。我們很高興能獲得此項殊榮，希望能夠持續整合研發能量，攜手生態系夥伴一同創新、落實永續理念，形塑未來教育和辦公型態新樣貌。」

對此，ViewSonic亞太區人力資源部協理王克禮補充:「員工的成長和自我價值認同是公司永續發展的核心，我們在招募時除了注重員工本身的技能，也希望能夠延攬符合公司文化和核心價值的人才。除了提供優美的工作環境、身心健康活動和各類職能增進課程，我們更於今年全面推廣 AI相關訓練並導入 AI輔助工具，希望能讓員工善用工具，發揮更大效益。公司下半年持續招募更多AI和軟體技術人才，希望能持續注入創新能量、打造更多跨時代的世界級解決方案。」

AI工作坊和領導力訓練 工作技能和軟實力兼具

呼應聯合國永續發展目標， ViewSonic提供多種學習資源和工作輔助工具，包含各類職能成長課程、實作工作坊以及在職進修補助等方式協助員工達成個人職涯成長目標。台灣辦公室今年第二季更在常態的職能訓練和領導力培育課程外舉辦AI 工作坊和各職能同仁 AI應用分享會，目前已累積30場活動，鼓勵持續學習和高效工作。除了工作職能相關課程，ViewSonic也重視「軟實力」發展、還有培育年輕人才的領導力訓練計畫，2023 年設計 8個工作坊，包含公司環境安全衛生、防災訓練，性平法與職場霸凌宣導相關的線上（e-learning）與線下座談會以及與溝通和領導力相關的培訓課程，平均每位員工接受了約107小時的培訓。

平等共融 提供員工關懷與福利的健康職場

ViewSonic提倡工作與生活平衡，除提供每天早上八到十點的彈性上下班，更透過員工協助計劃陪伴同仁應對生活的多種挑戰，包括財務規畫協助、壓力管理、個人關係諮詢和育兒與老人照護等服務。ViewSonic也致力創造多元、包容和公平的工作環境。公司保持近1:1的男女雇用及薪資報酬比例，落實同工同酬，吸引專業人才加入。

以台灣辦公室為例，公司於2020年增設健身房，鼓勵同事健康管理和運動風氣；也開設包括瑜伽、舞蹈派對有氧運動、肌肉耐力和皮拉提斯等課程，和由福委會舉辦的各式藝文活動，供所有員工參加。另外，公司已舉辦第六屆Open House ，每年兩場於暑假期間開放辦公室，讓員工帶親友來參觀結合藝術、設計、人文、健康、科技的辦公室，將這份幸福與重要的人分享。

持續創新 將永續價值回饋給社會

ViewSonic本著人文關懷的精神，投入公益行動弭平資源落差，透過提倡無紙化解決方案協助產業數位轉型和降低環境污染，更以推動教育平權和提升藝術文化的方式，善盡世界公民責任。例如，ViewSonic 與位於土耳其與敘利亞邊界的台灣－雷伊漢勒世界公民中心自2021年起合作，以自家解決方案打造戶外露天電影院、多元互動教學和遠端協做設備等。這一系列倡議不僅幫助因戰爭流離失所的人們回到正常生活，更透過數位科技賦能當地老師，提升學童和婦女的教育品質。在台灣ViewSonic更致力提升教學品質和教育平權，以創新科技為核心，生態系串連為策略，將教育數位轉型落實到全台22縣市；至今已進行超過1,800場培訓工作坊，賦能超過10萬名教育工作者。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

SOURCE ViewSonic Corp.