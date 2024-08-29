ViewSonic獲美國權威科技媒體《PC Magazine》評選「2024 最佳顯示器品牌」

ViewSonic 台灣區總經理黃金得表示：「能夠獲得《PC Magazine》的高度肯定，獲年度最佳顯示器品牌，我們深感榮幸。ViewSonic 深耕台灣市場已有37年，這份殊榮正是對我們致力於提供高品質、創新視覺解決方案的堅定承諾的最佳見證。秉持致力於滿足廣大客戶的多元需求，無論是日常使用、創作者對色彩精準度的嚴苛要求，還是專為遊戲玩家設計的顯示器，或是符合商務辦公環境的高性能顯示器，ViewSonic 都能根據不同需求提供最佳解決方案，確保每一位消費者都能享受卓越的使用體驗。」

榮獲《PC Magazine》讀者整體滿意度最高評價，顯示器市場領導地位實至名歸

《PC Magazine》讀者評選的滿意度指標中，高度肯定了 ViewSonic 多樣化的顯示器產品線，能夠滿足各種專業及個人需求；不僅在品質和可靠性上獲得高評價，在客戶服務滿意度方面也表現出色，充分體現了公司對用戶支持的承諾。結合高品質的產品和專業的客戶服務，彰顯了 ViewSonic 在顯示器市場的領導地位。

無論是商務人士、遊戲玩家，還是創作者，都不能忽視一個好顯示器的價值。《PC Magazine》評論：「ViewSonic 長期以來致力於研發電腦顯示器，今年在整體滿意度脫穎而出，因此贏得了我們的 Reader's Choice Award。」

欲了解更多有關 ViewSonic 獲獎顯示器的資訊，請參考：

https://www.viewsonic.com/tw/products/lcd/

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關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

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