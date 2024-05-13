ViewSonic通過SBTi減碳目標驗證，承諾2050年實現淨零排放

13 5月, 2024, 11:00 CST
臺北2024年5月13日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic 於2024（今） 年宣布成為全臺少數通過「科學基礎減量目標倡議 (SBTi, Science Based Targets initiative)」減碳目標驗證的公司之一，承諾依循SBTi制定的減碳路徑，將全公司推向符合1.5°C減碳目標，以應對全球氣候變遷的挑戰。2023年，ViewSonic完成範疇一、二、三的全公司溫室氣體盤查，並在2024年成功通過SBTi驗證。公司將透過再生能源的採用、供應鏈減碳、低碳產品開發與產品效能提升等措施，全力朝2050年淨零排放的目標邁進。
近期目標：邁進1.5°C，聚焦2030年減碳42%
ViewSonic依循SBTi的減碳目標與路徑，符合《巴黎協定》將全球升溫限制在1.5°C的標準。以2021年為基準年，設定2030年達成範疇一「直接排放」及範疇二「電力間接排放」溫室氣體減少42%；同時在範疇三「採購商品與服務及銷售產品使用」溫室氣體排放也減少42%。
長期目標：布局2050年達成淨零排放
除了近期目標，ViewSonic也積極朝2050年淨零排放的長期目標邁進，展現對減碳的堅定承諾。ViewSonic董事長朱家良表示： 「作為全臺少數獲得科學基礎減碳目標（SBTi）的驗證的公司，不僅體現了我們實現2050年淨零排放的實質行動，我們有責任推動業界的淨零轉型，在這一歷史性進程中扮演重要角色。我們將繼續在技術創新和環保實踐上設立標竿，引領全球朝向更可持續的未來邁進。」
創新與可持續解決方案
ViewSonic的創新與進步不僅在產品本身實踐，更反映了對全球氣候行動的堅定承諾。公司通過ISO 14064認證，支持溫室氣體排放全面盤查；同時，ViewSonic多數的互動顯示器皆獲得EPEAT銀級認證，將環境影響降到最低；部分商業顯示器也榮獲「能源之星2024最高效率」殊榮。ViewSonic亦採用不含汞的無燈泡光源投影技術，顯著減少環境負擔，持續引領可持續發展的科技。這些成就既凸顯了ViewSonic在業界的領導地位，也表明其對地球持續發展的堅定承諾。ViewSonic將繼續推動技術創新和可持續發展，確保其產品設計和業務實踐不斷提升，為全球客戶提供更綠色、更高效的視覺解決方案，持續朝向2050年淨零排放的目標邁進。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。
SOURCE ViewSonic
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