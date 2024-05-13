ViewSonic通過SBTi減碳目標驗證，承諾2050年實現淨零排放

長期目標：布局2050年達成淨零排放

除了近期目標，ViewSonic也積極朝2050年淨零排放的長期目標邁進，展現對減碳的堅定承諾。ViewSonic董事長朱家良表示： 「作為全臺少數獲得科學基礎減碳目標（SBTi）的驗證的公司，不僅體現了我們實現2050年淨零排放的實質行動，我們有責任推動業界的淨零轉型，在這一歷史性進程中扮演重要角色。我們將繼續在技術創新和環保實踐上設立標竿，引領全球朝向更可持續的未來邁進。」

創新與可持續解決方案

ViewSonic的創新與進步不僅在產品本身實踐，更反映了對全球氣候行動的堅定承諾。公司通過ISO 14064認證，支持溫室氣體排放全面盤查；同時，ViewSonic多數的互動顯示器皆獲得EPEAT銀級認證，將環境影響降到最低；部分商業顯示器也榮獲「能源之星2024最高效率」殊榮。ViewSonic亦採用不含汞的無燈泡光源投影技術，顯著減少環境負擔，持續引領可持續發展的科技。這些成就既凸顯了ViewSonic在業界的領導地位，也表明其對地球持續發展的堅定承諾。ViewSonic將繼續推動技術創新和可持續發展，確保其產品設計和業務實踐不斷提升，為全球客戶提供更綠色、更高效的視覺解決方案，持續朝向2050年淨零排放的目標邁進。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 https://www.viewsonic.com/tw/。

SOURCE ViewSonic