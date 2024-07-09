Vinamilk公佈第三家碳中和工廠，推進淨零計劃

成立於2010年的Vinamilk越南飲料工廠每年生產超過2.82億件產品。該工廠的認證確認了3410噸二氧化碳當量(CO2e)排放的中和，這是通過減少生產中的排放和投資於森林基金吸收溫室氣體來實現的。通過採用綠色能源和先進技術，工廠超過92%的能源消耗來自清潔的可再生能源，從而使排放量減少了30%。

這一重要里程碑彰顯了Vinamilk對可持續性的承諾，目前公司共有三家獲得認證的工廠（包括義安乳品廠和義安奶牛場）。這些工廠共同抵消了21000噸的二氧化碳排放（範圍1和2），相當於大約200萬棵樹的影響。

Vinamilk生產執行董事兼淨零項目負責人Le Hoang Minh先生表示：「我們正積極整合環保技術，轉向綠色能源，並採用循環經濟原則，開發不僅現代且符合國際質量標準、還愈加可持續的工廠模式。憑借董事會的堅定決心和員工的積極承諾，Vinamilk致力於進一步減少每件消費產品的碳足跡。」

從計劃到有影響力的行動

通過「Vinamilk 2050年乳業淨零之路」，該公司正在積極實施項目，按照八大關鍵支柱減少其碳足跡：可持續採購、綠色和可再生能源、低排放包裝、低碳產品開發、環保物流、碳匯、可持續消費與循環經濟以及對利益相關者的承諾。

BSI Vietnam總經理Le Duyen Anh先生說道：「通過對排放量進行全面的盤點和徹底的評估，企業可以獲得必要的見解，創建一個系統的減排和中和路線圖。作為負責在各個Vinamilk工廠驗證這些做法的咨詢公司，我們認為他們的舉措可以為致力於可持續發展並為越南的淨零目標做出貢獻的公司提供範本。」

此外，Vinamilk正在開展大規模的碳匯項目，包括在農場和工廠擴展綠色樹木基金，在老撾保護超過1000公頃的森林，並通過Vinamilk淨零森林項目促進植樹。這包括與自然資源和環境部合作，在金甌省重新造林25公頃紅樹林。

Vinamilk的「2050年乳業淨零之路」計劃在2024年亞洲企業社會責任獎(AREA)中榮獲綠色領導力類別獎項，展示了公司在環境、社會和治理及可持續發展中的開創性作用，不僅為商業實踐帶來影響，還為越南乳製品行業的淨零之旅做出貢獻。

關於Vinamilk

成立於1976年，Vinamilk是越南領先的乳製品公司，管理著15個牧場和17個工廠，提供多達250種產品，出口到60個國家和地區。它被評為全球第六最有價值的乳製品品牌，品牌價值達30億美元，並且是全球五大可持續乳製品品牌之一。

瞭解更多關於Vinamilk的2050年淨零計劃，請訪問：https://www.vinamilk.com.vn/phat-trien-ben-vung/bao-cao/2023/en.html

SOURCE Vinamilk