VINEXPO ASIA：足不出香港 品味法國風土

香港2024年5月27日 /美通社/ -- VINEXPO ASIA 2024將於2024年5月28日至30日假座香港會議展覽中心盛大登場。是次盛會匯集來自全球葡萄酒與烈酒行業的專業人士。法國商務投資署陪同131間法國企業於法國館參展。法國館以「Taste France（品味法蘭西）」為旗幟，自豪展現法國魅力。本港專業人士、媒體同KOL將到訪法國館（D122展位），參加「自由品鑑」活動，探索多樣的法國風土。

世界頂級葡萄酒和烈酒盛會Vinexpo Asia繼2023年在新加坡成功舉辦後，2024年載譽重臨香港。今年，全球各地專業人士、媒體、買家、進口商、侍酒師將齊聚香港，參與是次為期三日的酒展。本港買家可於館內與法國展商會面，結識葡萄酒及烈酒領域舉足輕重的人士，探索獨具法國風味的產品。

131間法國企業共聚一堂，亮相法國館。館內「自由品鑑區」精選上乘葡萄酒與氣泡酒，向公眾展示精湛的法式技藝，高端的品質，以及豐富的法國風土：阿爾薩斯、博酒萊、波爾多、布根地、干邑、香檳、科西嘉、朗格多克、諾曼底、普羅旺斯、盧瓦爾河谷、隆河谷與魯西榮等。此外，法國館亦展示烈酒（苦艾酒、Calvados、干邑、Eau-de-vie、冧酒、力嬌酒、伏特加、威士忌）及無酒精飲料。口味豐富，選擇多樣，遊客可在三日內任意品嚐。

法國館位於1樓C和D入口處，共分為C090、C126、C150、D098、D122、D152、E088、E124及E154九個區塊。法國商務投資署將於D122展台設「自由品鑑區」，特邀專業侍酒師Nick Koon、Angus Wong同Ringo Lam到場向公眾推介詳解逾80款優選白葡萄酒、紅葡萄酒、桃紅葡萄酒、橙酒、氣泡酒、烈酒與無酒精飲料。

本次活動得當了合作夥伴AANA（新阿基坦大區食品協會）、Ad'Occ（歐西坦尼發展局）、InterRhône（隆河谷葡萄酒行業協會）和Dev'Up（盧瓦爾河谷地區經濟發展署）的大力支持。

即日起，訪客可登入法國商務投資署採購平台（French Pavillon - VINEXPO ASIA 2024 (businessfrance.fr)）獲取更多相關資訊。或透過以下鏈接，了解法國館展商資訊：［https://businessfrance.jpm-associes.com/vinexpo-asia-2024/ ］

法國產品，專為亞洲市場量身訂製

2022年，法國繼續穩坐全球酒精飲料出口的頭把交椅，市場份額高達20%。其中，出口葡萄酒享譽海外，佔所有出口商品的14.6%。而中國則是全球第五大葡萄酒消費大國。

目前，有機天然產品的需求量日漸增長。2022年，法國有機葡萄酒佔葡萄酒出口的39%，完美地回應了這一趨勢。

2024年Vinexpo Asia凱旋回歸香港，為此，法國館將展列多元優質的產品，專為亞洲市場對品質與環境的期許量身訂製。亞洲專業人士可於展會期間蒞臨法國館，深入體驗與了解法國產品的多樣性。

合作夥伴

AANA - Région Nouvelle-Aquitaine 新阿基坦大區食品協會

Ad'Occ - Région Occitanie-Sud de France 歐西坦尼發展局

InterRhône - Interprofession des vins de la Vallée du Rhône 隆河谷葡萄酒行業協會

Dev'Up - Région Pays de la Loire 盧瓦爾河谷地區經濟發展署

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Taste France 品味法蘭西 標識於2020年面世，該項目代表著法國美食以及農業食品的行業生態，其中包括企業、供應商以及餐飲業的從業者。Taste France的使命是團結該領域內的所有參與者，促進共同利益。Taste France是展現法國產品多樣性的一面窗口，其目標是在國際上向大眾和經濟決策者推廣法式烹飪的豐富多樣性。Taste France認為，每個人的一日三餐都能享用法國產品，都能享受法國產品的卓越品質。Taste France承載著法國食品行業的基本價值觀：卓越、責任、原產、分享、創新。

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*法國商務投資署（Business France）是旨在提升法國經濟國際化發展的國家機構，協助法國企業的國際化發展、推動企業的出口業務，並肩負推廣和接待國際投資者前去法國投資經商的使命。機構積極推廣法國、法國各地區及法國企業的經濟形象，提升他們的吸引力，並負責管理和發展「法國企業國際志願者」計劃。

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SOURCE 法國商務投資署