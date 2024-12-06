歐萊雅攜手藝境空間Visionairs共慶 「浴火重生----巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」的世界巡迴之旅於香港今日揭幕

在展覽期間，參觀者可以透過使用HistoPadTM —一部採用了擴增實境技術（Augmented Reality）的輕觸式平板電腦，沉浸在巴黎聖母院的歷史文化底蘊中，從而認識大教堂的重要歷史時刻。他們將可以穿越時空，親眼見證拿破侖在聖母院加冕時的輝煌時刻、探索玫瑰窗璀璨光芒下的秘密，並了解建築最新的修復進度。展覽空間讓參觀者可以自由探索，而且融入了多種互動元素，讓不同年齡和背景的參觀者都能按照其喜好，規劃專屬自己的遊覽路線，發掘聖母院淋漓盡致之美。

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍女士表示：「歐萊雅115年的歷史植根於美、創造力以及對文化遺產的由衷尊重。『浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展』正正體現了這些價值，同時為公眾提供了一個難得的機會，體驗這座標誌性建築生生不息的的美。我們很榮幸能在香港參與這項與別不同的創新體驗，並希望通過展覽啟發跨世代，共同欣賞及守護此世界文化瑰寶的獨特之美。」

Visionairs 共同創辦人兼首席執行官Lydie Blandeau女士表示：「我們很高興今天見證Visionairs正式登陸西九文化區，設立香港首個藝術科技常駐展覽館。同時，此次展覽亦是我們首個由研究支持的文化項目，利用沉浸式創新科技將歷史和文化栩栩如生地呈現在觀眾面前。我們很榮幸與全球各地知名文化領袖和機構合作，包括Histovery，巴黎聖母院重建委員會及歐萊雅集團，將知識、文化和歷史無縫融入沉浸式引導體驗之中。我們希望Visionairs能成為本地訪客及外地旅客的必到之地，讓他們能穿梭時空，沉浸在高清圖像景觀，穿越歷史長河。」

Histovery 聯合創辦人暨行政總裁，及「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」執行製作人Bruno de Sa Moreira先生表示：「在此感謝歐萊雅的贊助，除更能彰顯巴黎聖母院的非凡歷史及輝煌外，亦得以令展覽巡迴展出。我們很高興能夠在今個月，正正是巴黎聖母院重新開放於公眾之際，同時於香港西九藝術公園展出。」

法國駐港澳總領事杜麗緹女士表示：「有賴工作人員，包括來自香港的支援者日以繼夜付出，巴黎聖母院大教堂終在大火破壞後五年，於12月8日重見天日。我在此表揚並感謝歐萊雅集團、藝境空間Visionairs、法國初創公司 Histovery的創新技術，讓『浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展』在這重大日子開幕。我們非常期待歡迎來自世界各地的參觀者，欣賞這個體驗展以及親身到訪巴黎，感受充滿活力和具標誌性的巴黎聖母院。」

「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」

日期：2024年12月8日至2025年3月7日

地點：西九文化區博物館道22號藝術公園地下GF-01-03號舖 Visionairs

購票詳情：請瀏覽購票連結

如欲了解更多展覽資訊，請瀏覽：https://notredameexpo.com/en/

關於Visionairs

Visionairs是由一眾熱衷於藝術、文化和歷史的專家創立的法國文化教育先鋒組織，致力於在全球推廣藝術科技，精心策劃由研究支持的文化項目，並運用沉浸式技術，包括擴增實境（AR）、虛擬現實（VR）、人工智能（AI）以及其他創新技術，將歷史栩栩如生地呈現在觀眾面前。Visionairs與世界各地的知名文化領袖和機構合作，將知識、文化和歷史無縫融入沉浸式體驗之中。其首個永久展覽場地設於亞洲文化之都，位於香港的文化藝術樞紐西九文化區。Visionairs由藝術科技領域的領軍人物Lydie Blandeau和Magali Potier共同創立。

關於 Histovery

作為一間法國科技及法國風格的初創公司，Histovery 站在創新的最前沿，利用擴增實境技術傳承文化遺產。我們不斷精進HistoPadTM提供的「擴增參觀」服務，透過沉浸式的 360° 重建和互動內容操作，徹底改變現場的訪客體驗，並始終以嚴謹的科學知識為基礎。

關於歐萊雅

歐萊雅集團為全球最大的美妝品公司，在115年的歷史中，一直致力滿足全球客戶對「美」的追求。歐萊雅秉持「創造美，讓世界為之所動」的信念，以共融、負責任和可持續發展來定義美麗。憑藉集團旗下37 個國際品牌，以及對全球可持續發展目標「L'Oréal for the Future」的承諾，我們保證向全球每位顧客提供最優質可靠的產品及真誠負責的服務，使美麗得以延續。 歐萊雅集團全球僱員達超過90,000人，旗下品牌遍佈全球各地，配合多元化的銷售渠道，包括電子商貿、大眾零售、百貨公司、藥房、香水店、髮廊、旅遊零售等，集團於2023 年的銷售額達411.8 億歐元。歐萊雅致力為美創造未來，並正成為推動美妝科技的領導者，於11個國家擁有20個研究中心，科研團隊包括4,000名科研人員及6,400名數碼人才。更多資料：https://www.loreal.com/en/mediaroom/

SOURCE L'Oréal Hong Kong