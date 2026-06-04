ViuTV《足球女將2》成員挑機 UA世界Cup神秘鋼門
新聞提供者UA亞洲聯合財務
04 6月, 2026, 21:31 CST
揭曉蒙面守龍人身份 兼贏足球女將2 限量版珍藏球員卡及智能耳機
香港2026年6月4日 /美通社/ -- 近日於 Threads 及 Instagram 等各大社交平台，瘋傳多段有關神秘蒙面人展現超凡守門技巧的短片，其俐落的攔截身手與驚人的撲球技術隨即引發全網熱烈討論與瘋狂猜測。這股席捲全港的網絡熱話即將轉化為現實震撼，神秘蒙面人已確定將於2026年6月6日突襲將軍澳東港城一樓中庭，親自現身由UA亞洲聯合財務呈獻之「ViuTV 足球女將2 x UA 世界Cup神射手挑戰日」，與廣大市民比拼球技！
整日活動最受矚目的黃金環節，莫過於這位「UA 世界 Cup 神秘鋼門」將於舞台上當眾摘下面罩，正式向全港媒體及市民揭曉其真實身份。同場更有深受觀眾喜愛的 ViuTV 綜藝節目《足球女將2》十位成員親臨現場，除了與「UA 世界 Cup 神秘鋼門」決一高下外，更會現場頒發極具收藏價值的閃中閃足球女將2 限量版珍藏球員卡和「果迷」熱搶智能耳機(市場參考價值為HKD 1,849)作為遊戲禮品，誓必為活動掀起高潮。
精彩活動帶動現場狂熱
大會更於現場精心規劃了與足球相關的互動遊戲攤位，讓廣大市民共同體驗熱血沸騰的足球風采。
由上午十一時起，現場將會開放射門集分遊戲，讓公眾輕鬆贏取豐富獎品。在神射手攤位中，參加者只需射入指定洞口並累積滿指定分數，即可獲得精美「Sound Family」禮品一份。萬眾矚目的熱身賽 - 「神秘鋼門」首輪挑戰則會於下午1時開始接受排隊，打頭陣的神秘鋼門會蒙面接受十位市民挑戰，突圍而出的三強則可越級挑戰「UA 世界 Cup 神秘鋼門」，穩袋「果迷」熱搶智能耳機之餘，最終贏出的神射手更可贏得極具收藏價值的終極大獎——鐳射閃版本的足球女將2限量版珍藏球員卡。
足球女將2成員正面迎戰神秘鋼門
除了公眾有機會挑戰神秘鋼門外，足球女將2成員亦會於同場加映精彩絕倫的比拼，將現場氣氛推向巔峰。十位足球女將2成員將輪流上陣挑戰「UA 世界 Cup 神秘鋼門」，過關晉級，誓要射穿這位重量 Cup鋼門！
這場頂尖對決與全城焦點、追星互動及豐富禮遇交織的足球盛事絕對不容錯過，歡迎全港市民及球迷屆時親臨現場，共同見證神秘鋼門揭曉身份的歷史性一刻！
《ViuTV 足球女將2 x UA 世界Cup神射手挑戰日》
日期：6月6日（星期六）
地點：將軍澳東港城一樓中庭
活動時間：
1100-1300 熱身射波遊戲
1300-1400 「神秘鋼門」首輪挑戰
1400-1425 「UA 世界 Cup 神秘鋼門」終極挑戰
1425-1525 螢花挑機「UA 世界 Cup 神秘鋼門」
SOURCE UA亞洲聯合財務
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