優克聯於VivaTech 2024 正式推出全新 GlocalMe® Life 系列

在這個瞬息萬變、緊密相連的世界中，GlocalMe 不僅僅是全球網絡服務的提供者，更是將人與人緊密聯系在一起的創新者。GlocalMe相信每一次連接都是邁向更好生活的堅實一步。

GlocalMe KeyTracker

GlocalMe Life系列中的 KeyTracker 是一款小巧輕便的全球智慧定位器。它能夠輕松固定於鑰匙、行李或任何貴重物品上，為您的個人物品提供實時定位追蹤。此外，KeyTracker 也同樣適用於家庭成員，避免孩子、老人以及寵物走失。KeyTracker搭載了獨特的多網絡、多基站定位技術和主動雷達搜索功能，結合六重定位技術，可實現長達100米的主動搜索范圍。通過Wi-Fi或藍牙與智能手機連接，用戶只需通過GlocalMe的APP應用程序，即可輕松查看物品或家人的精確位置。

GlocalMe Life 系列KeyTracker 的零售價為 49.99 美元，6月上旬可在 GlocalMe 的官方網站和亞馬遜電商、京東、抖音電商等各大平台上購買。

GlocaMe Life RoamPlug

GlocalMe Life系列的RoamPlug 不僅僅是一個通用旅行適配器，它還是一個集智能充電技術、4口USB充電器（包括 3 個 USB-C 和 1 個 USB-A）和內置移動 Wi-Fi 模塊於一體的萬能設備。只需攜帶一個RoamPlug，即可為您的所有設備充電，讓您的旅行更輕便、更智能。在不作為適配器使用時，它還可以作為移動熱點，為您的其他移動設備提供穩定安全的網絡連接。

GlocalMe Life系列RoamPlug 的零售價為 69.99 美元，6月上旬可在 GlocalMe 的官方網站和亞馬遜電商、京東、抖音電商等各大平台網頁上購買。

GlocalMe Life Unicord

GlocalMe Life系列的Unicord 是一款具備內置移動 Wi-Fi 功能的USB Type-C雙線頭。設想您置身於一個缺乏充電線、無線網卡或網絡連接源的環境，此時，您只需將Unicord連接至電源或筆記本電腦，其內置的移動 Wi-Fi 模塊就會立即啟動，為您的設備提供即時的網絡熱點，輕松解決所有網絡連接問題。Unicord與RoamPlug 相組合，不僅能為您的設備充電，還能為您提供穩定可靠的網絡連接，使您無需攜帶任何沉重的硬件設備，讓您的旅途更加輕松愉快。

GlocalMe Life系列Unicord 的零售價為 22 美元，6月上旬可在 GlocalMe 的官方網站和亞馬遜電商、京東、抖音電商等各大平台網頁上購買。

GlocalMe Life系列及流量百貨

GlocalMe Life是 GlocalMe 於 2024 年推出的全新產品系列，旨在打造智能生活產品與高可靠互聯網接入相融合的簡約生活方式。從家庭及寵物護理設備到出行必需品，GlocalMe Life 是您的本地和全球出行伴侶，確保您與所愛之人和物時刻保持聯系。優克聯的ClouldSIM 專利技術將支持GlocalMe Life 產品在任何時間、任何地點動態選擇全球的最佳移動數據連接服務。

無需任何負累，您就能與外界時刻保持聯系。無論您是何種身份，父母、寵物主、數字游民、遠程工作者、商務出差者、環球旅行者，還是僅僅需要一個無縫、可靠和安全的數據網絡，GlocalMe Life 都能滿足您的一切需求，讓您的生活更加簡約。

有關產品功能、規格和當地貨幣定價的更多信息，請訪問 https://www.glocalme.com/product/ 。

有關數據服務的更多信息，請訪問 https://www.glocalme.com/product-category/special-data-offer/ 。

下載產品高清照片，請訪問此網址

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關於GlocalMe：更好的連接，更好的生活

GlocalMe致力於提供無縫連接的網絡，讓個人在日益互聯的世界中享受更好的數字生活。我們堅信，無論身處何地，每個人都值得享受"更好的連接"。作為GlocalMe的創新核心, 我們的CloudSIM專利技術能夠讓用戶在全球各地輕松匹配當地多個運營商中最優質、最實惠的網絡連接資源。GlocalMe Life系列產品作為GlocalMe構建未來互聯世界美好願景的延伸，將重新定義我們與朋友、家人和工作的連接方式，助力用戶在任何時間、任何地點提升生活品質和體驗。作為行業領軍者，GlocalMe實現了全球大多數國家的5G全速網絡覆蓋。我們的數據商城提供了全面的數據產品選擇，讓移動用戶能夠享受多運營商、免SIM卡及免合約的服務，隨時隨地，自在連接。

GlocalMe是優克聯集團（uCloudlink，納斯達克股票代碼：UCL）旗下的數字生活方式品牌。uCloudlink是一家移動通信創新技術公司，秉承"任性連接，自由分享"的發展願景，致力於創建全球領先的移動數據流量共享市場，其業務現已覆蓋全球200多個國家/地區，並為億萬用戶提供最佳的全球移動數據連接服務。得益於優克聯的 "Cloud SIM"專利技術，移動用戶將不再受單一運營商網絡限制，隨時隨地與世界自在連接。

更多信息，請訪問 www.glocalme.com 。

SOURCE 優克聯集團