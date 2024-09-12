Volvo Financial Services 聯同 JA Worldwide 向 10,000 名學生傳授財務修養知識

瑞典哥德堡2024年9月13日 /美通社/ -- 由於 180 多位 VFS 職員義工的努力和數十位和教育工作者的支持，Volvo Financial Services (VFS) 和 JA (Junior Achievement) Worldwide 已接觸到超過 10,000 名學生，向其提供財務修養課程。加上去年幫助的 14,000 多名青少年，VFS 和 JA 現已協助超過 24,000 名學生掌握創業思維、預算、財務目標設定、職業發展等技能，為學生未來的個人和職業成功奠下基礎。

VFS 主席 Marcio Pedroso 表示：「我們今年正在接觸更多學生，感謝我們職員義工的不懈努力和 JA 合作拍檔的鼎力相助。」除了這些數字之外，我們正在為這些年輕人提供有形的技能，以提高財務修養，幫助改變其未來方向。」

2024 年上半年，Volvo Financial Services 職員義工和 JA (Junior Achievement) Worldwide 已為全球 10,000 多名學生裝備財務知識技能，為學生未來的個人和職業成功奠下基礎。

與學生分享的財務修養計劃，為每個市場的特定需求度身定制。在美國，JA 和 VFS 領導了「JA It's My Future」計劃，此計劃通過教授獲工作所需的尋找工作和個人品牌技能，協助學生為工作的世界作好準備。課程結束後，學生學習了如何研究職業、建立基本履歷表，並了解如何參加求職面試。

VFS Italy 繼續與 JA 公司計劃合作，這是一項多步驟的練習，有助學生發展、創建和管理自己的商業企業，以滿足社區的需求。VFS 員工志願者指導學生，讓其初創企業順利運作，並提供真實課程以協助學生維持成功。2024 年，來自意大利 VFS 的員工志願者幫助學生完成最終比賽。

VFS 市場營銷、傳播和可持續發展資深副總裁 Daniel Mello 表示：「雖然與 JA 一起教授課程單獨具影響力，透過與學生分享個人故事和經驗來指導學生，是與眾不同的地方。建立這些個人聯繫，有助於將計劃的資訊融入生活，並提供終生課程，這些課程將在課堂外有所幫助。」

2024 年新增三個 VFS 市場，加拿大、羅馬尼亞和瑞典加入巴西、法國、印度、義大利、秘魯、南非、西班牙、英國和美國的行列。在整個 2024 年，所有 12 個市場都會持續進行 JA 活動，其中幾個市場更會在下半年學校復課時大展宏圖。

VFS 與 JA 的合作關係，完全符合 Volvo Group' 對可持續發展的抱負，其中包括對 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 的承諾。金融修養教育和計劃，將對多個可持續發展目標產生積極影響，包括支持優質教育、賦予婦女和女孩權力，幫助消除貧窮等。

Volvo Financial Services 是 Volvo Group 的專屬金融部門，提供金融服務和解決方案，以滿足客戶當前和未來的需求。VFS 致力於創新，支持社會採用可持續的運輸和設備解決方案。VFS 總部位於瑞典哥德堡，為 Volvo Group 約 50 個市場的客戶和經銷商提供服務。 有關更多資訊，請瀏覽 www.volvofinancialservices.com，或者在 LinkedIn 上追蹤我們。

Volvo Group 透過運輸和基礎設施解決方案促進繁榮，提供貨車、巴士、建築設備、船舶和工業應用的動力解決方案，以及能延長客戶的正常運行時間和提高生產率的融資和服務。Volvo Group 成立於 1927 年，致力於打造可持續運輸和基礎設施解決方案的未來格局。Volvo Group 總部位於瑞典哥德堡，擁有超過 100,000 名員工，服務近 190 個市場的客戶。2023 年，集團淨銷售額達到 5530 億瑞典克朗（480 億歐元）。Volvo 股票在斯德哥爾摩納斯達克股票交易所上市。

SOURCE Volvo Financial Services