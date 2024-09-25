日本北海道職業男排「VOREAS北海道」 將於台北舉行台日友誼交流賽

東京2024年9月25日 /美通社/ -- 以日本北海道為據點的男子職業排球隊「VOREAS北海道」與台灣連莊男子排球隊，將於天母體育館舉行友誼交流賽。本次備受注目的是「VOREAS北海道」隊上有兩名來自台灣的選手「張育陞」、「陳建禎」，本次的交流賽對兩人來說，亦是難得能在母國出賽。喜愛排球的觀眾，千萬不要錯過這次能觀賞日本排球熱戰的機會！門票免費索取，前1000名到場者更可獲得獨家貼紙，門票索取方式請參閱下方！

交流賽概要