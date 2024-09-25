日本北海道職業男排「VOREAS北海道」 將於台北舉行台日友誼交流賽
VOREAS HOKKAIDO
25 9月, 2024, 10:13 CST
東京2024年9月25日 /美通社/ -- 以日本北海道為據點的男子職業排球隊「VOREAS北海道」與台灣連莊男子排球隊，將於天母體育館舉行友誼交流賽。本次備受注目的是「VOREAS北海道」隊上有兩名來自台灣的選手「張育陞」、「陳建禎」，本次的交流賽對兩人來說，亦是難得能在母國出賽。喜愛排球的觀眾，千萬不要錯過這次能觀賞日本排球熱戰的機會！門票免費索取，前1000名到場者更可獲得獨家貼紙，門票索取方式請參閱下方！
- 交流賽概要
時間 ｜ 2024年9月28日（六）下午2點開打(中午12點30分開放入場)
2024年9月29日（日）中午12點開打(上午10點開放入場)
地點 ｜ 台北市立大學天母體育館（台北市士林區忠誠路二段101號）
- 門票索取方式
加入「VOREAS北海道」官方LINE好友，入場時出示已加入頁面即可。
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=822othss
※國小以下的小朋友，由家長加入LINE好友即可入場。
- 媒體採訪
友誼交流賽當日直接前往會場媒體櫃檯登記，即可入場採訪
SOURCE VOREAS HOKKAIDO
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