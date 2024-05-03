VT Markets摩納哥獨家活動圓滿落幕

摩纳哥2024年5月3日 /美通社/ -- 領先的多資產券商、瑪莎拉蒂MSG車隊官方合作夥伴VT Markets在2024年摩納哥電動車大獎賽(Monaco E-Prix)期間成功舉辦了一系列獨家活動，為貴賓、合作夥伴和媒體代表打造了一個私密而尊貴的交流平臺。

這場媒體活動於4月26日拉開帷幕，吸引了眾多合作夥伴、客戶以及綜合媒體、財經媒體、賽車媒體的代表，瑪莎拉蒂MSG車隊的車手Maximilian Günther和Jehan Daruvala也親臨現場。VT Markets關聯公司主管Ludovic Moncla介紹了VT Markets的合作願景，著重強調了創新、性能、可及性和可持續性等共同的價值觀。瑪莎拉蒂MSG車隊主席兼主要所有者Scott Swid對VT Markets加入瑪莎拉蒂MSG車隊合作夥伴大家庭表示熱烈歡迎，並強調了與誌同道合的合作夥伴結盟的重要意義。雙方還舉行了象征性的代幣交換儀式。

Scott Swid表示：「摩納哥電動車大獎賽是電動方程式賽車日程表上最具標誌性的賽事，能夠與我們的合作夥伴分享主場比賽經驗無疑具有非凡的意義。VT Markets是瑪莎拉蒂MSG車隊大家庭中不可或缺的一員，作為車隊的堅實後盾，它在塑造我們未來的征程中發揮著至關重要的作用。這樣的經歷只會深化我們之間的合作關系，我希望在第10賽季接下來的時間裏，我們能夠繼續攜手並進，共創更加激動人心、碩果累累的合作新篇章。」

與會者收到了車手親筆簽名的帽子，並在展示區與第10賽季Gen3瑪莎拉蒂Tipo Folgore合影留念。媒體見面會結束後，與會者乘坐豪華雙體船，沿摩納哥海岸線遊覽，共同度過了一個愉快的下午。

Ludovic Moncla評論道：「我們與瑪莎拉蒂MSG車隊的合作強化了我們為客戶提供超越傳統交易的體驗並與全球車迷建立聯系的承諾。」

比賽當天，VT Markets活動與會者在La Rascasse和看臺上為瑪莎拉蒂MSG賽車隊加油助威。盡管在比賽中遇到了挑戰，但瑪莎拉蒂MSG車隊還是取得了第九名的好成績，為本賽季增添了兩個積分。

此次活動獲得了與會者的積極評價。VT Markets的一位VIP客戶表示：「無論是提供的交流機會，還是營造的奢華氛圍，抑或是展現出的熱情好客，都超出了我的預期。我期待能夠再次受邀參加VT Markets的活動。」

關於VT Markets：

VT Markets是一家接受監管的多資產券商，其業務遍及160多個國家，迄今已贏得「最佳客戶服務機構」和「增長最快經紀商」等眾多國際榮譽。

VT Markets秉承「讓所有人都能參與交易」的使命，目前提供超過1000種金融工具的無障礙訪問，並通過其屢獲殊榮的移動應用程序打造無縫交易體驗。

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SOURCE VT Markets