VyOS Networks 獲評為 2024 年 GigaOM 網絡操作系統雷達的挑戰者和超水準者

加利福尼亞州鮑威2024年7月18日 /美通社/ -- 根據最新的 GigaOM 雷達報告顯示，在網絡操作系統 (NOS) 的快速發展環境中， VYoS 以挑戰者 (Challenger) 和超水準者 (Outperformer) 的優異表現脫穎而出。我們在不同細分市場的獨特地位，包括 CSP、MSP、MNO、NSP、大型企業和中小企業，全部彰顯了我們對提供多功能強大的網路解決方案的承諾。

VyOS 因其無與倫比的多功能性而聞名，為滿足每個市場部門的特定需求而提供度身定制的解決方案。無論是為大型企業管理複雜網路，還是為中小企業提供符合成本效益的解決方案，VyOS 表現卓越，可靠性高。

我們的創新方法是深入了解網絡作業系統領域中的挑戰和機遇。透過專注於客戶的需求，VyOS 開發了一款 NOS，不僅可以滿足現今的需求，同時也面向未來，隨時準備與市場同步發展。

VyOS Networks 行政總裁 Yuriy Andamasov 表示：「我們成功的關鍵因素，是我們對開放標準和分類的承諾。這種方法可確保我們的客戶從靈活、可擴展和可互操作的網絡中受益，避免廠商鎖定 (vendor lock-in)，並實現一流的技術堆疊 (technology stack)。」

如需更詳細的見解，我們鼓勵您瀏覽報告，以了解 VYOS 如何運用嶄新科技和創新思維來強化您的網絡。如需取得報告副本，請瀏覽：https://vyos.io/gigaom

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SOURCE VyOS Networks Corporation