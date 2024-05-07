王老吉英文品牌標識WALOVI閃耀中法美食嘉年華

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廣州王老吉大健康產業有限公司

07 5月, 2024, 10:42 CST

打造中法文化交流新符號

廣州2024年5月7日 /美通社/ -- 5月4日，中法美食嘉年華 共賞春之味美食之夜在巴黎塞納河上舉行，以慶祝中法建交60周年。作為全球銷量第一的天然植物飲料，王老吉帶著英文品牌標識WALOVI亮相這場盛會，向世界遞出「東方名片」。

王老吉涼茶誕生於1828年，是一款來自中國南方地區的草本植物飲品。多年來，王老吉持續做大做強涼茶主業，並打造出各具特色的健康植物飲料，滿足全球消費者多元化的需求，銷售網絡已覆蓋全球150多個國家和地區。如今跨越9500公裡，從廣州走向巴黎，向世界講述中國涼茶的故事，進一步促進中法文化交融。

現場，王老吉清爽口感和深厚的文化底蘊獲廣泛認可，法國嘉賓進一步了解涼茶文化的獨特內涵，感受中國涼茶的魅力。

此次活動中，王老吉還發布了國際版英文品牌標識WALOVI，這標志著王老吉在歐洲市場的本土化進程加速，也將王老吉的消費場景從中餐拓展到法式西餐。隨著WALOVI相繼在米蘭、曼谷、洛杉磯的發布，王老吉以「健康」「天然」和「活力」的形象贏得了眾多海外消費者的青睞。

此外，王老吉56座涼茶博物館建設進程正大步推進，目前，兩家海外涼茶博物館已在美國紐約開放。同時，在米蘭和曼谷完成涼茶博物館簽約，進一步推動了涼茶文化與世界各地文化的交流互鑒。

王老吉大健康公司董事長翁少全介紹，目前王老吉已成功入駐亞馬遜、Costco、yamibuy、wee等海外平台，在海外掀起一陣「天然健康飲品」潮流。接下來，王老吉將進一步深化線上線下融合，繼續將王老吉產品融入各國餐飲體驗中，持續提升王老吉這一佐餐符號的多元化、全球化。

SOURCE 廣州王老吉大健康產業有限公司

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