WALOVI雙新品首發，開啟天然植物飲料新時代

廣州2026年8月12日 /美通社/ -- 8月10日，王老吉WALOVI在廣州正式發布王者英雄天然能量電解質飲料與樂苜力天然漿果飲料兩款新品，同時推出經典系列的全新瓶型設計。作為連續六年全球銷量領先的天然植物飲料品牌，王老吉正加速推進新一代飲料全品類生態布局。這是王老吉對全球健康消費需求的積極回應，標志著品牌全球化布局持續提速。

王者英雄——首款A+++級清潔標簽能量電解質飲料，以人參和咖啡豆提取物提供持久自然能量，不含牛磺酸及合成咖啡因。其低糖、清爽、補水特性，完美適配工作、學習、電競、運動及日常出行等多元場景。青年演員李昀銳擔任該產品全球品牌代言人，並在發布會上分享，這款飲品陪伴他完成了日常生活裡很多次小小的「上場」。此外，頂尖青少年機車冠軍獲頒「王者英雄機車少年」稱號，將王者英雄打造為年輕追夢者「直面挑戰、挺身而出」的勇氣象征。