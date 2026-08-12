WALOVI雙新品首發，開啟天然植物飲料新時代

新聞提供者Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.
12 8月, 2026, 20:54 CST
廣州2026年8月12日 /美通社/ -- 8月10日，王老吉WALOVI在廣州正式發布王者英雄天然能量電解質飲料與樂苜力天然漿果飲料兩款新品，同時推出經典系列的全新瓶型設計。作為連續六年全球銷量領先的天然植物飲料品牌，王老吉正加速推進新一代飲料全品類生態布局。這是王老吉對全球健康消費需求的積極回應，標志著品牌全球化布局持續提速。
王者英雄——首款A+++級清潔標簽能量電解質飲料，以人參和咖啡豆提取物提供持久自然能量，不含牛磺酸及合成咖啡因。其低糖、清爽、補水特性，完美適配工作、學習、電競、運動及日常出行等多元場景。青年演員李昀銳擔任該產品全球品牌代言人，並在發布會上分享，這款飲品陪伴他完成了日常生活裡很多次小小的「上場」。此外，頂尖青少年機車冠軍獲頒「王者英雄機車少年」稱號，將王者英雄打造為年輕追夢者「直面挑戰、挺身而出」的勇氣象征。
樂苜力聚焦青少年用眼健康問題，富含花青素、類胡蘿卜素的藍莓和樹莓，做到0香精、0色素、0防腐劑，為注重健康配料的家長提供值得信賴的清潔標簽選擇。
此外，王老吉瓶裝煥新，造型靈感源自竹節曲線、中式樓亭，以東方雅韻面向全球首發。該設計蘊含植物生機與英雄氣概；王老吉品牌全球代言人張凌赫則稱贊其「向上的生命力」，認為這是一種對健康生活方式的重新定義。
據益普索數據，植物飲料滲透率在2025年從45%躍升至70%，其中96%的消費者將天然性和功能性視為首要考量。廣州王老吉大健康產業有限公司副總經理葉繼曾指出，當前消費端已出現三大根本性轉變：消費者主動閱讀配料表、追求精准化的功能解決方案，以及期望產品在「無添加」之外提供更多附加價值。
今年，王老吉全面提速全球市場布局，依托全球知名球星哈蘭德、知名新生代演員張凌赫擔任全球代言人；同時深耕新加坡、越南等東南亞核心市場，持續拓展本地渠道，進一步拉升品牌年輕化、國際化聲量，讓天然植物飲料成為新世代的生活伴侶，開啟全場景健康生活新紀元。
SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.
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