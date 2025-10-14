Waters推出全新電荷檢測質譜技術，加速新一代生物治療藥物研發進程

新聞摘要：

Xevo™ CDMS 有助於直接、精準地檢測超大分子量、具異質性的生物分子。 [i]

可精確分析蛋白質複合物、核酸與基因遞送載體，包括區分空病毒載體衣殼、部分衣殼、完整衣殼與過滿衣殼，每個樣品的分析時間不到 10 分鐘。 [ii]

所需樣品量僅為細胞與核酸現有其他分析方法的 1/100 。 [iii]

美國麻州米爾福德市2025年10月14日 /美通社/ -- Waters公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今日隆重推出 Waters™ Xevo CDMS 電荷檢測質譜儀，為新一代治療藥物與結構生物學領域中具有核心地位的超大質量生物大分子，提供一款涵蓋範圍廣、性能卓越的測量與表徵工具。隨著細胞與基因療法、mRNA 以及複雜蛋白質類治療藥物的迅速發展，科學家在分析日益龐大且異質性更強的藥物形式時面臨巨大挑戰，而現有工具在解析度、靈敏度與合規性方面存在諸多限制。Xevo CDMS 系統填補了這一空白，透過直接測量單一分子的質量（分子量高達 150 MDa 以上），使得過去無法實現的生物大分子分析（如蛋白質複合物、核酸、脂質奈米顆粒、病毒載體等）成為可能。

Waters 公司 總裁兼首席執行官 Udit Batra 博士表示：「我們深知先進的生物分析表徵工具在推動治療性突破中扮演著至關重要的角色，因此 Waters 持續在大分子領域進行策略性投資。今天，我們非常自豪地推出 Xevo CDMS 電荷檢測質譜儀，實現了對先前無法測量分子的精準分析。相信 Xevo CDMS 將有助於科學家在藥物開發早期階段更好地了解大分子特性，從而加速全球基因藥物與其他先進療法的研發進程，幫助讓改變生命的療法更快、更廣泛地惠及患者。 」

Waters Xevo CDMS可對新型藥物形式（如空病毒載體衣殼、部分衣殼和完整衣殼）進行可靠分析，所需樣品量僅為現有其他技術的百分之一，且10分鐘內即可得到結果。

Waters Xevo CDMS 可對新型藥物形式進行可靠分析（如空病毒載體衣殼、部分衣殼與完整衣殼），所需樣品量僅為現有其他技術的 1/100 ，且 10 分鐘內即可給出結果，即使樣本濃度低至 10¹ ⁰ vp/mL 依然表現出色。這項新技術為基因治療藥物製程開發過程中的即時表徵奠定了基礎，最終有助於提升前沿治療藥物的安全性與有效性。此外， CDMS 技術無需去卷積或酵素解離的輔助，即可簡便而準確地分析複雜分子。從藥物發現與研究，到製程開發，再到監管審批與生產，這項革命性的質譜技術支援廣泛的應用場景。

Lexeo Therapeutics 分析方法開發與品質控制副總裁 Timothy Fenn 表示：「目前遺傳性心血管疾病與阿茲海默症的可選治療方案非常有限，而我們的使命就是儘快開發出相應的基因療法。藉助 CDMS 技術，我們能夠為一些以前無解的問題找到答案。它徹底改變了我們的分析工作流程，只需幾分鐘就能獲得精準、可重現的結果。 」

Xevo CDMS 的核心組件是靜電線性離子阱（ ELIT ）技術，透過同時測量質荷比與質量數來實現單一離子的直接測量。這項創新技術由美國印地安納大學與 Megadalton Solutions 聯合研發， Megadalton Solutions 由該校特聘教授 Martin Jarrold 與 David Clemmer 創立。 2022 年， Waters 公司 從印地安納大學收購相關技術資產與智慧財產權，並加速推進該技術的商業化。

Waters Xevo CDMS 系統搭載符合 GxP 規範的 waters_connect™ 軟體，現已全面開放訂購。

關於 Waters 公司 （ www.waters.com ）

Waters 公司 （紐約證券交易所代碼： WAT ）是全球領先的分析儀器、分離技術與資訊學軟體供應商，服務於生命科學、材料科學、食品與環境科學等領域已逾 65 年。 Waters Corporation 致力於確保藥物的有效性、食品的安全性、水的純淨度以及日常用品的品質與永續性。在全球 100 多個國家與地區，我們擁有超過 7600 名充滿熱忱的員工，與實驗室、生產工廠與醫院的客戶展開廣泛合作，促進前沿科學的惠益。

[i] 在該儀器上成功完成各類分子的質譜分析，涵蓋從小於 100 kDa 的分子至大於 150 MDa 的基孔肯雅病毒複合物。

[ii] 為表徵 AAV 特性所需的時間，能夠在短時間內收集具統計學代表性的離子數量。

[iii] 樣品前處理所需的樣品量極少，實際分析過程中消耗的樣品量低於 5 微升。

