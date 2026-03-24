WBS Power 推進 3.2 GW 能源基礎設施以支持超大規模數據中心園區

WBS Power 踏出策略性一步，進軍超大規模數據中心領域，將自身定位為人工智能 (AI) 的能源基礎設施供應商。公司負責設計、整合和交付大規模、穩定且低排放的能源基礎設施，為人工智能、高效能運算 (HPC) 及雲端基礎設施的發展奠下根基。

WBS Power 財務總監 Hubert Bojdo 表示：「這是我們增長策略中順理成章的一步，讓公司運用多年累積的專業知識及市場經驗。我們正在建造的基礎設施，將支撐全球數碼轉型的下一階段。」

項目籌備工作歷時數月，包括開發投資概念、選擇最佳位置和確保合適的開發地塊。選址地點讓項目能夠靈活適應不同的技術配置以作擴展，同時確保電力供應充足。 公司目前正邁向項目的下一階段。園區將會分四個階段建設，每個階段的規劃容量均為 800 MW。每個階段將包括：

專供人工智能工作負載的能源基礎設施；

整合可再生能源及電池儲能系統 (BESS)；

符合最高環境、社會與公司治理 (ESG)、能源效益及能源安全標準的解決方案；

支援與全球超大規模業者及雲端供應商合作的平台。

所有四個階段的籌備工作預計將於 2027 年底前完成，首個數據中心計劃於 2028 年至 2029 年間投入運作。

Maciej Marcjanik 說：「人工智能的迅速發展，正帶動對超大規模數據中心的需求，此類數據中心必須配備先進的基礎設施，並能穩定獲取大量電力。 整合可再生能源及儲能與數碼基礎設施，將會是下一代超大規模項目競爭力的關鍵支柱。」

Baltic Data Center Campus 將位於波蘭其中一個規模最大的電力變電站附近。園區電力供應將來自傳統能源，並輔以可再生能源，長遠而言亦會包括核電。

Hubert Bojdo 補充道：「數碼革命需要全新規模的基礎設施。我們對於 Baltic Data Center Campus 的選址非常審慎，務求確保能夠獲取大容量的電力、現時已存在的多元化能源組合，以及由未來核電所支持長遠穩定的供應前景。」

Baltic Data Center Campus 並非 WBS Power 開發的首個此類項目。公司亦正推進德國 Finsterwalde 數據中心項目，容量為 500 MW，旨在回應德國市場對高效整合能源系統的超大規模數據中心的需求增長。

WBS Power 擁有超過 15 年的能源基礎設施開發經驗，包括可再生能源及電池儲能系統項目、高壓電網基礎設施及供電用地開發。

公司在波蘭及德國的業務，反映歐洲正出現構建全新人工智能基礎設施格局的廣泛趨勢。

Maciej Marcjanik 總結說：「一間波蘭公司能夠為歐洲的能源及數碼轉型作出貢獻，加強歐洲的經濟競爭力及技術主權，我們為此感到自豪。」

聯絡人：Pola Królak，[email protected]

SOURCE WBS Power