信達生物將在WCLC及ESMO 2024年會上公佈IBI363（PD-1/IL-2α-bias）等多項創新管線更新臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年8月29日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，今日宣佈，將在第25屆世界肺癌大會（WCLC）及2024歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上公佈近20項臨床數據，含6項口頭報告。WCLC大會將於當地時間2024年9月7日-10日在美國聖地亞哥舉辦，ESMO年會將於當地時間2024年9月13日-17日在西班牙巴塞羅那舉辦。

數據涵蓋：在WCLC口頭報告全球首創IBI363（PD-1/IL-2α-bias）在肺癌治療組（含3mg/kg劑量組）的1期更新數據、在ESMO報告部分腸癌聯合治療組的1期更新數據，在WCLC口頭報告達伯特®（氟澤雷塞片，KRAS G12C抑制劑）治療NSCLC的關鍵臨床數據，在ESMO口頭報告IBI354（HER2 ADC）治療HER2陽性實體瘤的1期數據，和達伯舒®（信迪利單抗注射液）的多項臨床數據。

信達生物製藥集團高級副總裁周輝博士表示：「很高興繼今年6月的ASCO、ESMO Plenary和ESMO GI之後，在9月的兩個重磅國際學術大會上持續更新信達生物多個下一代創新腫瘤雙抗及ADC分子的臨床數據，早期探索取得的成果令我們欣喜，也使我們對於進一步開發充滿信心。作為少數擁有『IO+ADC』技術平台和充沛管線儲備的生物製藥企業，信達生物將在癌症治療領域持續取得突破，致力於為醫生和患者提供更創新、有效和安全的治療手段及方案。」

重要臨床研究結果摘要信息如下：

WCLC口頭報告

摘要標題：全球首創PD-1/IL-2 雙特異性抗體融合蛋白IBI363在晚期非小細胞肺癌的臨床I期研究

摘要編號：MA11.04

會議類型及展示形式：WCLC 2024口頭報告

展示時間：2024年9月10日, 13:37-13:42 太平洋夏令時

演講者：周建婭 教授，浙江大學醫學院附屬第一醫院

摘要標題： KRAS G12C抑制劑 IBI351 在晚期非小細胞肺癌患者中的關鍵臨床II期的研究結果更新

摘要編號：OA14.05

會議類型及展示形式：WCLC 2024口頭報告

展示時間：2024年9月9日, 15:52-16:02 太平洋夏令時

演講者：周清 教授，廣東省人民醫院

摘要標題：CTONG2104研究：在EGFR突變NSCLC中信迪利單抗聯合化療新輔助治療及術後可選奧希替尼輔助治療或觀察的II期研究

摘要編號：MA15.11

會議類型及展示形式：口頭匯報

展示時間：2024年9月10日 下午 3:48-3:53

演講者：廣東省肺癌研究所 張潮

摘要標題： 局部晚期或轉移性肺淋巴上皮瘤樣癌一線治療：一項多中心、單臂、II期研究

摘要編號：MA11.03

會議類型及展示形式：口頭匯報

展示時間：2024年9月10日 下午 1:32-1:37

演講者：廣州醫科大學附屬第一醫院 周承志

ESMO口頭報告

摘要標題：IBI354 (抗HER-2 ADC) 在晚期實體瘤和乳腺癌患者中的臨床I期研究

摘要編號：345MO

會議類型及展示形式：ESMO 2024口頭報告

展示時間：2024年9月15日, 9:15-9:20 中歐夏令時

演講者：Christina Teng, Scientia Clinical Research, Australia

摘要標題：IBI354 (抗HER-2 ADC) 在晚期婦科腫瘤患者中的臨床I期研究

摘要編號：720MO

會議類型及展示形式：ESMO 2024口頭報告

展示時間：2024年9月15日, 15:45-15:50 中歐夏令時

演講者：舒錦，重慶大學附屬腫瘤醫院

WCLC壁報展示

摘要標題：潛在可切除IIIA/IIIB期NSCLC的新輔助化學免疫治療：生存結果更新及MRD的療效預測

摘要編號：EP.08D.01

會議類型及展示形式：壁報

展示時間：2024年9月7日 上午 11:58-11:59

演講者：吉林大學第一醫院 馬克威

摘要標題： 信迪利單抗聯合安羅替尼在 KRAS 突變晚期非小細胞肺癌患者中的安全性和有效性

摘要編號：P4.11E.10

會議類型及展示形式：壁報

展示時間： 2024年09月09日星期一6:30 PM （PDT/ UTC -7）

演講者：北京大學深圳醫院 王芬

ESMO壁報展示

摘要標題：全球首創PD-1/IL-2雙特異性抗體融合蛋白IBI363 聯合貝伐珠單抗在晚期結直腸癌患者中的臨床I期研究

摘要編號：574P

會議類型及展示形式：ESMO 2024壁報

展示時間：2024年9月16日 中歐夏令時

演講者：林振宇，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院

摘要標題：IBI354 (抗HER-2 ADC) 在晚期胃腸道癌症患者中的臨床I期研究

摘要編號：576P

會議類型及展示形式：ESMO 2024壁報

展示時間：2024年9月16日 中歐夏令時

演講者：龔繼芳，北京大學腫瘤醫院

摘要標題：HAIC聯合信迪利單抗和貝伐珠單抗（IBI305）治療初始不可切、肝功能評分為Child-Pugh B的肝細胞癌（HCC）：一項回顧性研究

摘要編號：980P

會議類型及展示形式：肝細胞癌-壁報

展示時間：2024年9月16日，星期一

演講者：李慧鍇，天津市腫瘤醫院空港醫院

摘要標題：HAIC聯合信迪利單抗和瑞戈非尼輔助治療高復發風險的結直腸癌肝轉移患者：一項單臂、二期研究

摘要編號：539P

會議類型及展示形式：結直腸癌-壁報

展示時間：2024年9月16日，星期一

演講者：王魯，復旦大學腫瘤醫院

摘要標題： 夫奎替尼聯合信迪利單抗及化療一線治療EGFR/ALK陰性的非鱗非小細胞肺癌：結果更新

摘要編號：1329P

會議類型及展示形式：轉移性非小細胞肺癌-壁報

展示時間：2024年9月14日

演講者：江蘇省人民醫院 馬佩

摘要標題：信迪利單抗聯合安羅替尼治療晚期肉瘤 (SINANLOSARC)：單中心、單臂、II期試驗

摘要編號：1735P

會議類型及展示形式：肉瘤-壁報

展示時間： 2024年09月14日，星期六

演講者：山東第一醫科大學附屬腫瘤醫院 劉增軍

摘要標題：信迪利單抗聯合安羅替尼 及節拍化療治療晚期三陰性乳腺癌的療效和安全性 (SPACE)：單臂、多中心 II 期試驗初步結果

摘要編號：389P

會議類型及展示形式：轉移性乳腺癌-壁報

展示時間：2024年09月16日，星期一

演講者：山東省腫瘤醫院 李慧慧

方案發表（TiP）

摘要標題：夫奎替尼聯合信迪利單抗和CAPEOX一線治療晚期胃癌或胃食管交界處癌：一項1b/2期臨床研究（FUNCTION）

摘要編號：1475TiP

會議類型及展示形式：胃食管癌-壁報

展示時間：2024年9月16日，星期一

演講者：陳貝貝，河南省腫瘤醫院

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。截至目前，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：

1.信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

2.雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發

前瞻性聲明

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

SOURCE 信達生物