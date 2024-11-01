Web3.0引領金融新紀元：香港市場高端對話成功舉辦

活動伊始，香港科技大學首席副校長和香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）主任郭毅可教授發表開幕致辭，聚焦去中心化AI的潛力，強調了計算壟斷的挑戰和擴展現有算法的重要性。他指出：「我們需要利用去中心化系統打破AI的壟斷控制，以允許全球不同的計算資源進行協作使用。這不僅能夠實現AI使用的民主化，還增強了隱私和安全性，並促進創新。」郭毅可教授進一步指出了香港技術基礎設施和戰略地緣政治優勢在引領AI發展中的獨特地位。

隨後，香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生在主旨演講中從政策角度加以闡述，說明香港特區政府在塑造香港Web3.0生態系統中的新角色和責任，強調了區塊鏈技術與傳統及數字金融系統的變革性融合。他表示：「在未來二十年，我們預計所有傳統金融產品，如貨幣市場、債務、債券和股票，都將轉移到區塊鏈上，這種轉變包括央行數碼貨幣（CBDC）與穩定幣齊頭並進，成為法定貨幣和加密貨幣之間高效便捷的轉換橋樑。」他又暢談了香港在穩定幣方面的持續試驗及未來的監管框架，旨在建立一個清晰且值得信賴的穩定環境，以支持數字資產的發展。邱達根議員指出，希望未來香港能夠打造一個完全數字化且基於區塊鏈的金融系統，且傳統和新興金融產品都可在一個受監管、高效和透明的生態系統中無縫互動。

香港合規業協會：推動香港金融創新與合規實踐

在全球金融格局快速演變之際，對健全合規和監管框架的需求日益凸顯。在此背景下，香港合規業協會（HKCA）正式成立，標誌著香港金融合規領域的一個重要里程碑。

HKCA將為本港金融、科技、Web3.0及人工智能等領域的交流、經驗分享及信息共享提供平台，致力於促進合規領域與各行業的對話與合作，引領創新，同時注重本土化發展並擁抱全球化，鞏固香港作為國際金融中心的競爭力和影響力。

香港Web3.0：機遇與挑戰並存

本次活動匯聚了各領域的行業領袖，三場關鍵的圓桌對話聚焦Web3.0領域的前沿議題，與會嘉賓們分享真知灼見，揭示香港Web3.0和金融生態系統面臨的機遇與挑戰，並探討如何構建更具活力且符合監管要求的金融未來。

首場圓桌討論主題為「香港平衡之道：引領Web3.0未來之路」，深入探討了香港如何在推動Web3.0的快速創新與建立完善的監管體系之間取得平衡。與會嘉賓強調同步推進行業發展與監管創新對於保持香港在全球金融領域的競爭力至關重要。

在「區塊鏈技術：拓展金融市場的邊界」圓桌討論中，與會嘉賓聚焦金融轉型的關鍵驅動力之一——區塊鏈技術，在對話中，嘉賓們深入探討了區塊鏈技術對金融市場的變革性影響，並指出區塊鏈在增強金融透明度和效率方面的巨大潛力，為金融市場發展提供了無限可能性。

加密貨幣ETF市場的蓬勃發展既帶來機遇，同時也隱藏著挑戰，圓桌討論「亞洲和美國加密貨幣ETF：新機遇與挑戰」匯聚了金融機構領導者和協會代表，探討亞洲和美國加密貨幣ETF市場的最新發展和新興趨勢，與會嘉賓相信加密貨幣ETF市場的興起將重新塑造投資格局。

是次「金融新生態•Web3.0領航：香港市場高端對話」不僅為業界人士提供了交流與合作的平台，還為香港金融行業的未來發展勾勒了一幅清晰的藍圖。與會嘉賓紛紛表示，他們將以此次活動為契機，進一步加強交流，攜手推動香港金融行業的創新與進步。

展望未來，隨着Web3.0技術的不斷發展和普及，香港作為國際金融中心的地位將得到進一步鞏固和提升。同時，區塊鏈、人工智能等前沿技術也將為香港金融業帶來更多的機遇與挑戰。因此，業界需要持續關注這些技術的發展動態，加強技術研發與應用創新，在合規的前提下，推動金融與科技的深度融合，為香港金融業的未來發展注入新的動力。

——完——

關於香港合規業協會

香港合規業協會（以下簡稱協會），由香港三大頂尖法學院院長擔任顧問團成員，是香港合規領域內一顆冉冉升起的璀璨明珠。

協會促進了各行業與合規領域的對話與合作，引領創新，同時注重本土化發展並擁抱全球化。特別是在金融、科技、Web3.0和人工智能等領域，它展現了前瞻性的洞察力，推動了金融、技術與合規的融合，並倡導ESG（環境、社會和治理）原則。

展望未來，協會將繼續引領行業發展，深化合規文化、教育和科技創新。它還將加強ESG實踐，攜手會員單位及全球合作夥伴，共同應對金融、科技與ESG帶來的新挑戰，共同書寫香港合規事業的新篇章，為香港乃至全球的合規治理與發展貢獻力量。

關於香港中國金融協會

香港中國金融協會（以下簡稱協會）成立於二零零八年，是香港會員眾多、影響力較大、覆蓋金融界最廣泛的愛國愛港專業社團組織之一。成立至今，協會已雲集千餘名優秀專業的香港金融業界精英，成為香港金融界一方重要的專業力量和富有影響力的團體，為促進香港與內地以及海外金融界的交流，推動金融業改革發展做出了積極貢獻。展望未來，協會將繼續助力香港融入國家發展大局，保持國際化特色，進一步拓展朋友圈，助力鞏固和提升香港國際金融中心地位，為保持香港長期繁榮穩定貢獻力量。

欲了解更多相關資訊，敬請關注香港中國金融協會官網：https://www.hcfa.org.hk/。

關於Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。Matrixport的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport擁有香港信託或公司服務提供者牌照及放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA資管牌照，為英國FCA合規授權代表公司及瑞士FINMA SRO-VFQ會員。其子公司Fly Wing已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批准。Matrixport曾被CB Insights評為「全球50家最有前景的區塊鏈和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport官方網址：https://www.matrixport.com。

關於GPTX

GPTX Investment Management Limited簡坤投資管理有限公司（「GPTX」或「簡坤投資」）致力於成為全球領先的科技與數字化投資專家。我們已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准，具備從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、和第9類（提供資產管理）的受規管活動的資格，以及從事對應類型的虛擬資產相關受規管活動，中央編號為BTV456。我們在傳統資產和數字資產之間取得平衡，橋接Web2.0和Web3.0。

GPTX於2024年4月發行第一隻AI孵化基金；於5月底發行第一隻固收+（虛擬資產）基金；7月，與新加坡銀行（華僑銀行旗下私人銀行子公司）簽署EAM協議，正式達成戰略合作；9月，新增管理第一隻加密貨幣挖礦相關基金；10月，發行第一只固收基金，並與香港生成式人工智能研發中心展開戰略合作。GPTX預計於下季度推出AI產業基金、貨幣基金及虛擬資產指數ETF，以及拓展更多私人銀行渠道，為客戶提供更多元、更靈活、更安全的金融解決方案。

GPTX 官方網址：https://www.gptxim.com.hk。

SOURCE Matrixport