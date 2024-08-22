卡西歐宣佈與運動賺錢Web3生活方式應用程序STEPN GO合作NFT運動鞋
22 8月, 2024, 15:00 CST
800雙限量版運動鞋將在為期四天的Raffle Mint活動上線
東京2024年8月22日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣佈與運動賺錢Web3[1]生活方式應用程序STEPN GO合作，作為G-SHOCK品牌防震手錶VIRTUAL G-SHOCK項目的一部分。運營STEPN GO的Web3產品開發工作室FSL將發佈總共800個NFT[2]的限量版產品，其中包含四種虛擬運動鞋。這些獨家數字商品將於8月26日至29日通過Raffle Mint在FSL的NFT市場MOOAR上出售。
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*1 Web3 (Web 3.0)指下一代互聯網，即利用區塊鏈技術實現的去中心化網絡。
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*2 非同質化代幣
VIRTUAL G-SHOCK於2023年9月推出，旨在擴大G-SHOCK用戶群。
STEPN GO是一款生活方式應用程序，用戶可以通過日常運動和社交互動（包括購買和分享NFT運動鞋）獲得獎勵。
800雙限量版NFT運動鞋將採用Raffle Mint機制在Mooar上發售，作為G-SHOCK與STEPN GO合作的一部分，旨在擴大用戶群。NFT運動鞋設計融合了G-SHOCK品牌的各種特性，包括顏色、形狀和結構，其靈感來自G-SHOCK G-SQUAD系列運動腕表的實體傑作。這些運動鞋的設計不僅在虛擬空間大放異彩，更在用戶進行跑步等體育活動時彰顯品牌的減震能力。用戶可以根據自己跑步或步行的距離在STEPN GO應用程序中獲得加密貨幣獎勵。
FSL聯合創始人Yawn Rong談及此次合作時表示：「我們一直希望將更多成熟的公司和多樣化的知識產權引入STEPN GO，以此激勵越來越多的人瞭解我們的Web3生活方式應用程序。本著加快主流Web3應用的宏偉願景，此次攜手卡西歐對整個FSL來說都極為重要。」
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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