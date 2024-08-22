卡西歐宣佈與運動賺錢Web3生活方式應用程序STEPN GO合作NFT運動鞋

VIRTUAL G-SHOCK於2023年9月推出，旨在擴大G-SHOCK用戶群。

STEPN GO是一款生活方式應用程序，用戶可以通過日常運動和社交互動（包括購買和分享NFT運動鞋）獲得獎勵。

800雙限量版NFT運動鞋將採用Raffle Mint機制在Mooar上發售，作為G-SHOCK與STEPN GO合作的一部分，旨在擴大用戶群。NFT運動鞋設計融合了G-SHOCK品牌的各種特性，包括顏色、形狀和結構，其靈感來自G-SHOCK G-SQUAD系列運動腕表的實體傑作。這些運動鞋的設計不僅在虛擬空間大放異彩，更在用戶進行跑步等體育活動時彰顯品牌的減震能力。用戶可以根據自己跑步或步行的距離在STEPN GO應用程序中獲得加密貨幣獎勵。

FSL聯合創始人Yawn Rong談及此次合作時表示：「我們一直希望將更多成熟的公司和多樣化的知識產權引入STEPN GO，以此激勵越來越多的人瞭解我們的Web3生活方式應用程序。本著加快主流Web3應用的宏偉願景，此次攜手卡西歐對整個FSL來說都極為重要。」

SOURCE 卡西歐計算機株式會社