Webull集團總裁目標：香港市場排名兩年內進前三

強大美國基因，放眼全球市場

連亞太地區在內，Webull在美洲、歐洲和非洲共13個市場營運，Webull App全球下載量超過4,000萬，註冊用戶逾2,000萬。2023年，Webull客戶資產同比增長38%，達82億美元。2023年全年，反映平台用戶交易活動的美股交易總名義金額（Equity Notional Volumes）達3,710億美元，期權合約交易量達4.3億張。2023年第四季度，Webull的用戶留存率高達98%。

建基於美國的強大業務基礎，Webull成為亞太地區投資者進入美國市場的關鍵門戶。此外，Webull致力提供高效的工具和強大的知識庫，幫助投資者更好地駕馭美股投資。

全球化願景 本地化經營

Webull充分借助其在美國市場的經驗和技術優勢發展香港業務，以全球化願景，在港實行本地化經營策略。

Webull香港行政總裁蘇智健表示：「相對其他亞洲市場，香港的投資者知識和經驗都比較豐富，亦習慣較為高頻率的交易。有見及此，Webull會盡力提供更多交易產品、功能和服務。憑藉在美國久經驗證的營運模式，我們能夠迅速滿足香港投資者的需求，助他們參與到美國市場的投資，並能夠自信地駕馭多變的全球金融市場。」

Webull以具競爭力的收費結構、可靠穩妥的平台服務，以及深刻的市場洞察吸引香港投資者。平台設有獨家大按鈕極速下單頁面，其中最短交易路徑只須兩步就可完成交易。

在香港，Webull 主打美股和美股期權交易零佣金、港股一律零佣金，對於頻繁交易的用戶而言，交易愈多會節省更多的費用。今年10月，Webull更在港舉行推廣活動，包括為成功存入資金的新客戶提供美股及港股交易免平台費及免佣金*的優惠。

此外，從10月至今年底，只要用戶當月在Webull 上的期權交易張數達到50張，就可減免當月所有期權平台費，換句話說，滿足條件即可以零佣金及零平台費交易美股期權。

蘇智健續指︰「Webull已經成為愈來愈受香港投資者歡迎的美股投資平台，今年首7個月在香港的交易量急速增長5倍，香港的資產管理規模上升接近30%，客戶數目增加約兩成，我們對業務前景相當樂觀。」

Webull提供納斯達克Total View Level 2（LV2）等專業高階報價，香港投資者可清楚了解股票最佳買賣價以及在不同價位的供需動態，有助判斷股價的潛在走勢以作精準的投資決策。

Webull 推出了5x24小時零佣金美股交易服務，讓香港投資者不受地域限制，借助與交易相關的事件，例如突發新聞、全球經濟事件或市場發展等調整投資策略。此外，Webull亦專為初學者或沒有時間關注市場的用戶推出智能投資組合服務，提供一系列根據現代投資組合理論框架構建的ETF投資組合。

作為市場參與者，Webull亦致力本地市場建設，例如支持數碼港、民政署等舉辦的實習生計劃，為市場培育人才，創造長遠價值。

媒體聯絡：

Paradigm Consulting 滙壹顧問

陸華胄

[email protected]

+852 6707 3281

關於Webull

Webull是建立在下一代全球基礎設施之上的領先數字投資平台。 Webull 集團總部位於美國佛羅裡達州聖彼得堡，並得到來自美洲、歐洲和亞洲的私募股權投資者的支持。Webull App全球下載量超過 4,000 萬次，業務覆蓋13個市場，為散戶投資者提供 24/7 全天候進入全球金融市場的服務。用戶可以透過Webull的交易平台交易股票、ETF、期權、期貨和碎股，從而運用投資策略。透過對多種資產進行低成本交易，Webull正在徹底改變個人的投資方式。了解更多信息，請訪問 https://www.webullcorp.com/。

SOURCE 微牛证券