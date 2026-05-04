Webull HK宣布「真0收費」成標準定價 美港股交易0佣金0平台費

Webull HK行政總裁王海琛先生表示：「真正的0收費（0佣金、0平台費）不只是營銷策略，而是券商行業一個不可逆轉的發展趨勢。這一點在美國市場早已得到驗證，而香港市場亦正開始出現相同的演變。自去年起，Webull率先在香港推出美港股0收費模式，並已陸續在新加坡、澳洲、英國及加拿大等多個市場開啟0收費模式，推動這結構性轉變。

0收費消除了交易成本中的最後一個主要摩擦點。我們相信，當交易成本趨近於0，為將來以AI驅動、自主執行的新一代投資模式創造更有利的發展條件，加速Agentic Trading的普及，並成為未來投資生態的重要催化劑。」

交易費問卷調查 互動方式提升市場對交易成本的關注

為進一步提升市場對交易成本概念的理解，Webull HK於2026年4月29日起，推出交易費問卷調查。參加者可透過簡單問答形式，快速估算日常交易可能涉及的各項成本，並比較「名義免佣」與「真0收費」之間的差異。

活動期間，參加者完成問卷並於社交平台分享結果，便可獲贈咖啡兌換券一張及咖啡杯乙個。是次活動旨在以更貼近投資者日常體驗的互動形式，將相對抽象的交易成本概念具體化，協助投資者建立更全面的成本意識，從而作出更審慎及具效率的投資決策。

銅鑼灣舉辦精明出擊嘉年華 做個精明投資者

禮品圖片僅供參考，一概以實物為準。

除線上活動外，Webull HK亦將於2026年5月9日至17日期間，在銅鑼灣利舞臺戶外廣場舉辦「Webull 精明出擊嘉年華」，透過線下互動形式，加深公眾對交易費用及「真0收費」概念的了解。參加者只需於登記區掃描QR Code並完成簡單問卷，即可領取遊戲卡，參與三項以投資成本為主題的互動遊戲，包括：

「痛擊隱藏收費」：全力出拳擊退無謂投資開支 「拼出0收費」：透過極速挑戰拼合巨型「0收費」拼圖，了解 Webull HK 「0收費」的投資優勢 「精明撈金術」：限時內撈取金球，體驗精明投資理念

參加者可透過遊戲累積分數，即場換領多款禮品，包括咖啡禮券、咖啡杯、手機掛繩、帆布袋等，同場亦可即時兌換交易費問卷調查所獲贈之咖啡券及咖啡杯。現場亦設有多個主題打卡區，供參加者與家人朋友留影打卡。

Webull 精明出擊嘉年華 日期 2026年5月9日至17日 時間 上午11時至晚上8時 地點 銅鑼灣利舞臺戶外廣場 活動詳情 於登記區掃QR Code登記並完成簡單問卷，即可挑戰3項投資互動小遊戲累積分數，即場換領豐富獎品。

未來，Webull HK將持續拓展投資產品種類、優化功能配置及提升服務質素，進一步完善本地投資者的整體交易體驗，並透過多元化的市場推廣及互動，加深市場對「真0收費」交易模式優勢的認識。隨着投資者日益重視每筆交易的實際成本與資金運用效率，Webull HK亦期望進一步鞏固其在香港市場的品牌定位，並持續提升在投資者心目中的首選平台地位。

*本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險。

關於Webull HK

微牛證券有限公司(「Webull HK」)為香港證監會持牌法團，持有證監會第一類（「證券交易」）、第二類（「期貨合約交易」）及第四類（「就證券提供意見」）牌照，中央編號為：BNG700。自2019年成立以來 Webull HK 始終將投資者置於首位，充分憑藉母公司Webull Corporation (Nasdaq: BULL)在美國市場作為龍頭券商的技術優勢和成功經驗發展香港業務，以全球化願景，在港實行本地化經營策略。以極具競爭力的收費結構、可靠穩妥的平台服務，提供美股、港股、期權等多元資產交易，配備機構級專業技術圖表與實時市場數據，助力香港投資者自信地駕馭多變的全球金融市場。更多Webull HK資訊請瀏覽 https://www.webull.hk/

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Webull Corporation（NASDAQ：BULL）擁有並營運Webull，這是一家基於新一代全球基礎設施打造的領先數字化投資平台。通過其全球持牌經紀公司網絡，Webull 在北美、亞太、歐洲及拉丁美洲等14個市場提供投資服務。Webull 全球註冊用戶超過2,600萬，為零售投資者提供7x24投資服務。用戶可透過Webull交易平台執行投資策略，買賣全球股票、ETF、期權、期貨、碎股及數字資產。Webull無縫整合市場數據與資訊、用戶社區及投資者教育資源。了解更多：https://www.webullcorp.com/。您亦可透過美國證券交易委員會（「SEC」）網站（http://www.sec.gov）查閱有關Webull及其證券的若干資料。Webull將在該網站提交報告，包括表格6-K及表格20-F年度報告等。

新聞稿由Above The Line公關推廣公司代表Webull HK發放。

SOURCE Webull HK