富衛香港召集員工參與Weez Walk 環島行2024為青年精神健康籌款

富衛於年初順利舉行FWD x Weez Walk起步禮，聯同內部召集的18支富衛隊伍約70人一起為活動揭開序幕。活動當日邀請到Weez Project聯合創辦人兼啟勵扶青會董事會成員Tony Bruno和啟勵扶青會代理行政總監李金群出席，同場更有特別嘉賓歌手梁釗峰親身參與，聯同富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國，互相分享Weez Walk的理念、關注青年精神健康的重要性、以及改善精神健康的心得等。四位更與一眾隊伍熱身，舒展筋骨，為完成圍繞全香港島長達60公里的環島行路線作好準備。

Weez Project 聯合創辦人兼啟勵扶青會董事會成員Tony Bruno表示：「我們很榮幸能夠得到富衛贊助，動員大家關注身邊人，尤其是青少年的精神健康。我充分感受到富衛團隊的團結和熱誠！透過今次活動，盼望參加者能享受跑步的樂趣之餘，也可以在社區內培育互相支持的文化。」

歌手梁釗峰表示：「適當舒緩壓力，是維持身心靈健康的重要一環。青少年未必明白怎樣面對壓力，作為成年人，我們可以多行一步去了解，並透過不同方法去陪伴及支持他們，例如我經常向年輕人分享音樂，以鼓勵他們保持正面情緒。我最近亦有參加越野跑、馬拉松等，克服崎嶇路段後會更加有正能量和成功感。」

Weez Walk 環島行2024活動期早前已順利完結。活動期間，參加者可以選擇以個人或團隊方式，「一氣呵成」或分段完成總長約60公里的環港島沿岸路線，同時可沿途觀賞港島徑的優美景色及不同風貌。活動亦設有「沿途小挑戰」，推廣互相支持、開展精神健康相關對話的文化。

透過社區關愛項目鼓勵大眾關注精神健康 傳遞生活熱誠

此外，富衛一直不遺餘力加強投放精神健康相關的資源。除了精神健康相關的保障計劃2外，更與不同慈善機構建立合作關係以回饋社會。承接早前與養和醫院合辦的「應援全家人健康」健康講座，今年富衛繼續贊助及參與由養和山村義工隊主辦的「健步樂行獻愛心」慈善步行活動，資助受情緒困擾的弱勢學童參與情緒健康計劃。管理層更率領多位同事身體力行參與步行籌款，勇奪「踴躍參與團隊獎」。富衛將持續推動社區對青年精神健康的關注。

1 來源：是次國際心理健康調查由富衛集團與獨立研究公司 Blackbox Research Pte Ltd合作進行，於 2022 年 6 月至 7 月期間，在16 個國際市場採訪超過10,000名受訪者。

2 上述產品資料不包括保單的完整條款，並受相關計劃之條款及細則約束。有關上述產品特點、保障權益及完整之條款及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。

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密碼︰talkofthetown

關於富衛香港

富衛香港為迅速增長的泛亞洲人壽保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，服務客戶超過一千三百萬名。富衛新業務保單數目名列全港第四*。

富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。

富衛於2013年成立，致力以創新定位及簡單易明的產品，配合數碼科技，為客戶帶來更簡便、更快捷及更順暢的保險體驗。富衛秉持以客為先的服務理念及方針，持續為大眾「創造保險新體驗」。

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*來源：保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，個人及團體保險業務合併計算。

關於 Weez Project

Weez Project 的創立源於紀念 Jamie Bruno。「Weez」是 Jamie 生前創作時常用的標記，現在成為機構的名稱。

Weez Project 旨在為本港面對精神健康挑戰，特別是有自我傷害及自殺傾向的青年提供適切支援。機構致力帶領年輕人學習自救同時，亦能掌握朋輩互助之法；並引導教師及家長了解精神健康等議題，從而支援青年精神健康。詳情請參閱 weezproject.com。

關於啟勵扶青會

啟勵扶青會是本港非牟利機構，自1991年起一直以扶植青年裝備所需技能、知識及機會，推動朋輩間互助精神為己任，致力啟發青年潛能，帶他們走進一個讓其盡展所長的世界。透過與學校及伙伴機構合作，啟勵扶青會為本地14-24歲的華語、少數族裔以及英語青年，提供三項核心服務項目﹕精神健康、藥物及酒精意識、正向青年發展。詳情請參閱 kely.org 。

SOURCE 富衛