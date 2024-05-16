WEKA 獲 1.4 億美元 E 輪融資後估值達 16 億美元

公司在 Valor Equity Partners 領投，NVIDIA、Generation Investment Management、Atreides Management 等機構參投的超額認購輪融資中獲獨角獸地位，有力推動公司持續超速成長

加州坎貝爾2024年5月16日 /美通社/ -- WekaIO (WEKA) 是一間 AI 原生數據平台公司，在超額認購 E 輪融資（包含一級和二級市場交易）中籌集到1.4 億美元資金。本輪融資由公司的前投資人 Valor Equity Partners 領投。根據交易條款，Valor 的創辦人、行政總裁兼投資總監 Antonio Gracias 將加入 WEKA 董事會。

本輪融資後，WEKA 的投後估值達到 16 億美元。這筆資金將增加公司本已可觀的現金儲備，令其有足夠的選擇來迅速擴闊業務規模，滿足全球對 AI 原生數據基礎設施不斷加速的需求，同時亦能擴大投資，開發數據平台軟件，並為 WEKA 員工提供流動資金。

WEKA® 數據平台現已運行全球超過 300 個大型 AI 及 GPU 部署，本次融資正值該公司業務空前增長之際。WEKA 正擴展業務版圖，以滿足全球各地對現代數據基礎設施的龐大需求，務求高效且可持續地應對生成式 AI 和高性能 GPU 等先進技術所帶來的海量數據和性能需求。

WEKA 財務總監 Intekhab Nazeer 表示：「生成式 AI 和企業雲端採用率近期急升，引發客戶需求激增，促成高達八位數年經常性收入 (ARR) 合約，這前所未見。要知道，WEKA 是一家軟件公司，能取得如此佳績殊不容易。這正是充實現金儲備的良機，讓投資者得以增加其在公司的持股比例，同時最大限度減少對員工持股的稀釋。」

WEKA 公司 E 輪融資的獨特之處在於，本輪融資完全由現有投資人（如 Valor）為增持公司股份而募集。Generation Investment Management、NVIDIA、Atreides Management、10D、Hitachi Ventures、Ibex Investors、Key1 Capital、Lumir Ventures、MoreTech Ventures 及 Qualcomm Ventures 與 Valor 共同參與了本輪融資。

「持續獲得傑出投資者群體的支持充分說明了一點：WEKA 正在打造的現代數據驅動型企業比以往任何時候都需要的真正的變革，」WEKA 聯合創辦人兼行政總裁 Liran Zvibel 表示，「我們感謝增持的投資方，同時 Antonio Gracias 加入我們董事會也實屬我們的榮幸。Antonio 在助力建立全球最具創新性和顛覆性的公司方面發揮了關鍵作用。我們期待與他合作，共同擴大規模，為 WEKA 的客戶、合作夥伴和股東創造新的價值。」

WEKA 於 2013 年開始為企業數據堆疊構建一種全新的方法，為 AI 時代的現代數據基礎設施樹立標桿。WEKA 的軟件可以部署在任何地方，為 GPU、AI 和對性能有著高要求的工作負載提供無與倫比的速度、便捷、擴展與可持續性，協助客戶更快獲得洞察力、發現、突破以及取得商業成果。

「WEKA 引領了基於軟件平台的全新概念，顛覆了現代企業數據管理，隨後在全球一些最大、要求最嚴苛的 AI 項目中磨練並強化其技術」，Valor Equity Partners 行政總裁兼投資總監 Antonio Gracias 表示，「Valor 在人工智能發展方面有著悠久的歷史，從 2013 年 DeepMind 投資開始，我們就堅信 WEKA 將成為人工智能技術加速發展不可或缺的一股力量。Valor 很榮幸能與 WEKA 合作，支持公司完成下一階段的成長，助力公司未來發展。」

關於 Valor Equity Partners

Valor Equity Partners 是一家業務成長型投資公司，專注於投資處於不同發展階段的高成長公司。數十年來，Valor 以獨特的專業知識為眾多企業提供服務，幫助企業解決發展和規模方面的挑戰。Valor 與致力於追求最高卓越標準、勇於變革產業的領導企業和企業家合作。如欲進一步了解 Valor Equity Partners，請瀏覽：www.valorep.com。

關於 WEKA

WEKA 正在為 AI 時代的企業數據堆疊構建一種新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構，樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方，支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道，可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載，使之能更高效地運作、減少能耗，並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰，更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果，其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊，或在 LinkedIn、X 和 Facebook 上關注 WEKA。

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SOURCE WekaIO