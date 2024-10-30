WEKA推出全新WEKApod設備，加速企業人工智能（AI）部署

WEKApod Nitro和WEKApod Prime為客戶提供靈活、經濟且可擴展的解決方案，助力人工智能（AI）創新迅速推進

加州坎貝爾2024年10月31日 /美通社/ -- 人工智能（AI）原生數據平台公司WekaIO（WEKA）今日推出兩款全新的WEKApod™數據平台設備，兩者分別是針對大規模企業人工智能（AI）部署的WEKApod Nitro，以及適用於小規模人工智能（AI）部署和多用途高性能數據應用案例的WEKApod Prime。WEKApod數據平台設備能提供即時解決方案，將WEKA®數據平台軟件與頂尖的高性能硬件結合，為加速人工智能（AI）和現代性能密集型工作負載提供強大的數據基礎。

WEKA數據平台提供可擴展的人工智能（AI）原生數據基建設施，專為滿足最苛刻的人工智能（AI）工作負載而設計，有效而可持續地加速GPU的利用率和檢索增強生成（RAG）數據管道，同時為人工智能（AI）模型檢查點提供高效的寫入性能。其先進的雲端原生架構提供終極的部署靈活性、無縫的數據可攜性及強大的混合雲端能力。

WEKApod提供了WEKA數據平台軟件的所有功能和優勢，以易於部署的設備形式，特別適合利用生成式人工智能（AI）及其他性能密集型工作負載的各行各業組織。主要優點包括：

WEKApod Nitro：在大規模環境下，提供卓越的性能密度，單一集群可達超過1800萬的I/O每秒讀寫次數（IOPS），使其成為大規模企業人工智能（AI）部署以及人工智能（AI）解決方案供應商進行LLM基礎模型的訓練、調整和推斷的理想選擇。WEKApod Nitro已獲得NVIDIA DGX SuperPOD™認證。容量從可用數據的半個拍位元組（PB）起，並可按半個拍位元組（PB）的增量進行擴展。

WEKApod Prime：無縫處理高性能數據吞吐量，適用於高效能計算（HPC）、人工智能（AI）訓練和推斷，非常適合希望擴展人工智能（AI）基建設施的組織，同時保持成本效益和良好的性價比。WEKApod Prime提供靈活的配置，最高可擴展至320 GB/s的讀取頻寬、96 GB/s的寫入頻寬，以及高達1200萬的I/O每秒讀寫次數（IOPS），適合對性能要求相對較低的客戶。這使組織能夠根據需求定制配置，並選擇可選附加功能，從而僅為所需部分付費，避免過度配置不必要的組件。容量從可用數據的0.4拍位元組（PB）起，並可選擇擴展至1.4拍位元組（PB）。

WEKA產品總監Nilesh Patel表示：「生成式人工智能（Generative AI）應用和多模態檢索增強生成的加速採用，超出預期地迅速滲透企業，推動了對經濟實惠、高性能和靈活數據基建設施解決方案的需求，這些解決方案能提供極低的延遲，顯著降低生成每個標記的成本，並能隨著組織的人工智能（AI）計劃發展而擴展，以滿足當前和未來的需求。」他指出：「WEKApod Nitro和WEKApod Prime提供無與倫比的靈活性和選擇，同時提供卓越的性能、能效和價值，加速客戶在任何地方推進其人工智能（AI）項目。」

若要進一步了解WEKApod數據平台設備，請瀏覽https://www.weka.io/wekapod。

關於WEKA

WEKA是一家人工智能（AI）原生數據平台公司，為人工智能（AI）基建設施樹立標準，提供業界唯一的雲端和硬件無關的軟件解決方案，專為性能密集型應用而設。WEKA® Data Platform可提供前所未有的大規模效能，將停滯的資料孤島轉變為動態資料管道，協助企業人工智能、機器學習及GPU工作負載實現更快捷高效運行，在內部、雲端、邊緣及混合和多雲端環境中提供無縫數據存取。WEKA協助全球數百家領先企業及頂尖研究機構克服複雜的數據挑戰，快速探索新發現、洞察見解與成果，其中更包括《財富》雜誌50強中的12家企業。請前往www.weka.io了解詳情，或在LinkedIn、X和Facebook追蹤最新動向。

WEKA在「2024年Gartner®魔力象限™文件與對象儲存平台」（2024 Gartner® Magic Quadrant™ for File and Object Storage Platforms）中被認可為「願景領袖」（Visionary ）——詳情請閱覽報告。

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SOURCE WekaIO