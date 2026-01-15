WeLab 完成逾17億港元D輪戰略融資 創2025年亞洲數字銀行最大規模融資紀錄

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 亞洲領先的金融科技平台 WeLab 宣布完成逾17億港元（即2.2億美元）的D輪戰略融資，創下2025年亞洲數字銀行最大規模融資紀錄，亦為WeLab成立以來的最大單輪融資，充分展現了投資者對WeLab願景及可持續增長潛力的高度肯定。

本輪融資涵蓋債務及股權資金，獲得多家新投資方、原有投資方及策略資本夥伴參與及大力支持，包括保誠香港有限公司、富邦銀行（香港）、香港投資管理有限公司（於2025年4月的投資）、TOM集團（追加投資）、安聯集團（追加投資）、以及滙豐銀行。

憑藉本輪融資，將用作全力拓展東南亞業務，同時透過提供更豐富多元的金融產品及加速客戶增長，進一步鞏固香港市場的領導地位。此外，WeLab亦將投放更多資源開發以先進科技為核心的創新業務領域，持續優化產品及平台，並尋求戰略性的併購機會。這一系列的戰略部署將推動WeLab成為亞洲領先的區域數字銀行，重塑金融服務的未來。

是次集資亦將支持WeLab早前公布的人工智能（AI）願景，以及與Google建立以「AI-first」人工智能為核心的戰略夥伴關係，旨以革新亞洲數字銀行服務。WeLab 將加速研發更先進的智能代理 （AI agents）、提升深度個人化的客戶體驗，並革新市場行銷模式，為客戶提供更具互動性的體驗，從而提升營運效能及業務成果。

在香港市場，WeLab旗下的WeLab Bank（「匯立銀行」）穩居香港數字銀行淨收入之首，並獲《歐洲貨幣》列入「2025年全球20大數字銀行」之一，奠定其領導地位。2025年，WeLab Bank更屢獲國際肯定，榮獲《歐洲貨幣》及《亞洲金融》評選為「香港最佳消費者數字銀行」、「香港最佳數字銀行」及「香港最佳普及金融銀行」。展望未來，AI的應用將成為推動WeLab擴展規模、產品多樣化及持續創新的關鍵引擎。透過將先進的AI解決方案結合銀行服務，WeLab將繼續在香港、印尼的Bank Saqu以及整個地區奠定數字銀行的新標準。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智先生表示：「WeLab業務涵蓋三個市場，並在香港及印尼營運兩家數字銀行，充分具備營運規模及實戰經驗等優勢。憑藉迅速增長的客戶群及市場領導地位，印證我們擁有把握機遇、加速擴展及持續創新的實力。在快速變化的金融科技生態圈中，WeLab正處於最佳的時機、擁有最佳規模，去引領亞洲數字銀行發展的新篇章。」

關於 WeLab

亞洲領先的金融科技集團 WeLab提供多元化金融科技服務，其中包括在亞洲營運2間數字銀行及多元化的數字金融服務，在香港、中國內地和印尼擁有逾7,000萬位用戶以及超過700間企業客戶。WeLab 透過自主研發的風險管理系統、專利私隱計算技術和領先的人工智能技術，為消費者提供革新金融服務，同時向頂尖的金融機構及企業提供獨有的金融科技解決方案。

WeLab旗下在各地擁有多個品牌，包括香港的 WeLend 和 WeLab Bank （匯立銀行）、中國內地多項業務、以及印尼的Bank Saqu。

WeLab獲全球著名的投資機構支持包括安聯集團、建銀國際、國際金融公司（IFC）、馬來西亞國家主權基金Khazanah Nasional Berhad、TOM集團，以及紅杉資本等。

如需進一步了解 WeLab的資訊，請瀏覽 www.welab.co，和追蹤LinkedIn及Facebook。

傳媒聯絡：

WeLab 集團傳訊部

Email: [email protected]

