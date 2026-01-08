尊榮霓虹派對降臨：WePlay GALA NIGHT 1月3日盛大開幕

本次WePlay GALA NIGHT以VIP玩家為核心，透過精心設計的三大細節，全面詮釋WePlay對玩家體驗的深度關懷。

邀請制派對，細節承載尊榮 —— 從專屬邀請函到定製伴手禮，從VIP黑色手環到優先互動權益，每一個環節都精心打磨，確保每位蒞臨的VIP玩家都能感受到被看見、被珍視的至尊禮遇。

—— 打破舞台與觀眾的界線，邀請金曲天王天后歌手親臨現場，讓VIP玩家享受大咖明星的近距離互動與震撼感官體驗，這是只有核心玩家才能擁有的獨家特權。 平台新銳聲咖輪番登台 —— 來自WePlay社群的三位人氣聲咖歌手展現蓬勃創作能量，展示平台孕育的新銳音樂力量，讓VIP玩家見證社群成員的成長與閃耀。

三層遞進的音樂體驗，層層承載著WePlay對VIP玩家最深的感謝與最高的敬意。

四輪豪華抽獎，獎品價值超值

本次派對設置四個階段的驚喜抽獎環節，獎品陣容豪華：

三等獎 - 端內限量設計的戒指禮物 × 12位

二等獎 - HomePod mini × 3位

一等獎 - AirPods × 2位

頭獎 - iPhone 17 Pro × 1位

更有WePlay獨家週邊，在現場供玩家進行遊戲免費兌換。

年度盛典線下頒獎 見證榮耀誕生

12月年度盛典圓滿落幕，最閃耀的時刻在1月3日GALA NIGHT舞台重磅綻放。年度前三名冠軍玩家親臨現場，在數百名玩家的熱烈掌聲中登上舞台領取至高榮譽勳章。同時，語音房C327全程實時轉播，讓線上玩家跨越屏幕，共同見證這一歷史時刻。

線上線下齊聲歡呼，掌聲、致敬交織成一曲只屬於WePlay的榮耀交響樂。每一次喝彩都是對冠軍玩家的最高禮遇 —— WePlay將年度盛典的虛擬冠軍頭銜化為現實榮光，讓冠軍的成就不僅被看見，更被全社群銘記於心。

這就是WePlay賦予冠軍用戶的獨有禮遇：榮耀、溫度、尊榮，缺一不可。

線上線下聯動，虛實整合的社交新體驗

「尊榮霓虹派對」代表了WePlay從純線上社交娛樂平台向「線上+線下融合生態」的重要升級。WePlay台灣市場負責人表示：

「我們的玩家不僅在虛擬世界中建立連接，更應該在現實中相聚、狂歡、共鳴。『尊榮霓虹派對』是WePlay邀請玩家從屏幕走進真實，將數字情誼化為現場溫度的一次大膽嘗試。在這裡，每一次遊戲、每一次歡笑、每一次掌聲，都承載著WePlay對全球年輕人社交娛樂體驗的終極想像。」

WePlay的社交娛樂哲學：連接、互動、歡樂、溫暖

作為全球新一代社交娛樂平台，WePlay始終致力於為年輕人打造"邊玩邊聊、輕鬆社交"的在線娛樂體驗。但WePlay的理想遠不止於此 —— 透過線下派對、明星互動、社群連結，WePlay正在將虛擬世界的歡樂延伸至現實生活，用實際行動詮釋"為全球年轻人带来欢乐和朋友"的企業使命。每一場派對背後，都是WePlay對用戶的承諾：在我們的平台上，你不僅能找到娛樂的歡樂，更能找到屬於自己的社交家族、創意舞台與無限可能。

關於WePlay

WePlay是WEJOY PTE. LTD.旗下的旗艦產品，是一款面向全球年輕人的社交娛樂平台，集遊戲、語音房、派對互動等功能於一體。以「為全球年輕人帶來歡樂和朋友」為使命，WePlay致力於創造低門檻、強互動的在線社交體驗。平台已在中東、東南亞及亞太多地登頂應用榜單，成為數百萬用戶的社交首選。

關於WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD.是一家總部位於新加坡的互聯網企業，成立於2020年10月23日。作為一家兼具全球視野與創新精神的公司，WeJoy致力於在全球社交與遊戲業務領域開拓發展。WeJoy專注於社交桌遊和休閒遊戲的研發與運營，尤其重視打造創新且富有吸引力的遊戲體驗，以此鏈接全球玩家。目前，WeJoy正積極開拓國際市場，未來將繼續深耕國際業務，力爭在全球舞台上發揮重要影響力。

