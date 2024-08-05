WernerCo 宣布新的公司名稱：ProDriven Global Brands

更改名稱，代表公司完成轉型，成為專業及貿易行業的領先全球品牌組合

伊利諾伊塔斯卡2024年8月5日 /美通社/ -- WernerCo 今天宣布，公司現稱為 ProDriven Global Brands，一個以服務專業建築、工業及汽車產業為發展策略的品牌組合。從今日起，轉型為 ProDriven Global Brands 進一步鞏固了公司透過多元化品牌和產品組合，為專業人士服務的持續承諾。

ProDriven Global Brands 全球行政總裁 Gary Scott 表示：「更改名稱，代表我們公司重大的多年轉型。這間公司開始是北美的一個安全接達 (safe access) 品牌，隨著我們持續發展 Werner 品牌，我們也開發了廣泛的品牌組合，為全球各種專業人士和行業提供服務。新名稱代表了公司的重點、範圍和世界影響力。」

2007 年，北美的 Werner 品牌佔公司收入的 100％。Scott 表示：「從那時起，隨著 Werner 品牌擴大並獲得市場份額，我們也將公司建立成一個多元化的品牌集合，這些品牌在其類別和世界地區中是長期領導者。」「ProDriven Global Brands 是一間多元化的創新公司，已為下一階段的成長做好準備；公司擁有另外 9 個專業品牌，最著名的有 WEATHER GUARD、KNAACK、Bailey、Duarib 和 Zarges。」

ProDriven 名稱清楚地定義了服務受眾，並代表公司致力於為客戶和終端用戶提供安全、保安和生產力解決方案。這項變更對品牌、產品產品或商業合作關係並無影響。ProDriven Global Brands 將一如以往，繼續為客戶和終端用戶提供一流產品，並秉持對成功的承諾。

ProDriven Global Brands 簡介

ProDriven Global Brands 是一間專為專業用戶設計的工業、建築和汽車設備的私人、完全集成的國際製造商和經銷商。公司的成長，是由其強大、健康且備受推崇的品牌所驅動，這些品牌專注於創新與持續進步。有關業界領先的全球品牌的完整列表，請瀏覽 https://www.prodrivenbrands.com/。

傳媒聯絡：

Angie Maddox，Seed Factory，404-996-4041；[email protected]

SOURCE ProDriven