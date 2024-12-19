世界金融論壇WFF在港舉辦研討會 多方共議香港國際金融中心的挑戰與未來

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 近日，由世界金融論壇（WFF）和香港國際金融學會聯合主辦、樂信集團和恒幣科技協辦的"香港國際金融中心的挑戰、未來與展望"學術研討會在香港港島香格里拉酒店舉辦。有關政府官員、金融機構負責人、專家學者及業界代表共二十餘人參會，共同探討香港國際金融中心的當前狀況、挑戰與機遇、未來與展望等主題，並就如何鞏固和提升香港國際金融中心的地位給出建議和對策。會議由世界金融論壇秘書長、金磚智庫主任馮興科主持。

中國財政部原副部長、世界金融論壇和金磚智庫首席顧問朱光耀在研討會上表示，近年來，盡管國際風雲變幻，香港匯市和股市在全球金融市場中的表現穩健，匯市即便在疫情中依然保持小幅度增長；債市在離岸人民幣債券市場需求增加的推動下穩健增長；財富管理中心依然是香港極具國際競爭力的優勢領域。盡管挑戰加大，近年來，在特區政府的大力努力與各方支持下，創新生態的優勢正在得以發揮。國際低碳融資交易在香港也不斷發展，有望成為新的交易中心。

朱光耀表示，在發展數字貨幣方面，香港做了非常大的探索，這是非常重要的。香港特區政府和監管機構對加密貨幣市場通過一系列明確的規章制度加以規範，實施穿透式監管，嚴格審核和監管加密資產交易平台，使得加密資產的交易合法化和合規化。這充分體現了香港背靠祖國、連接世界的特殊優勢。

中國港澳研究會副會長、民建聯會務顧問、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，香港應該加快發展離岸人民幣中心，促進人民幣國際化。目前，香港作為離岸人民幣中心，但在港的人民幣存款規模比較小，近幾年整個資金池大約在6000億到1萬多億元人民幣左右，有必要大幅增加在港人民幣的資金池。香港離岸人民幣的匯率波動大，會產生較大的風險，市場難以形成以人民幣為計價的產品。要做好離岸人民幣中心，香港仍任重道遠。

恒幣科技（Code Coin）董事長兼CEO黃健斌表示，穩定幣在 web3.0時代具有重要意義，其跨境結算功能使用便利、合法合規，發行穩定幣是連通web3.0世界的鑰匙。香港作為國際金融中心，可充分利用自身的外匯儲備優勢和 1998 年港元聯系匯率制度的捍衛成果，順勢推出港元穩定幣。此外，通過合理的監管沙盒機制，引入有成功經驗的優質機構，挖掘港元穩定幣在跨境結算方面的潛力，提升香港在 web3.0 領域的金融服務能力，進一步穩固香港作為國際金融中心的地位。恒幣科技（Code Coin）期望憑借其股東的海外用戶場景優勢，以及管理團隊在金融科技領域的成功經驗，爭取未來在香港在合規框架內開展穩定幣業務，助力香港和港元在金融領域的發展。

世界金融論壇秘書長、金磚智庫主任馮興科表示，當前國際國內形勢下，香港國際金融中心的建設雖然有挑戰，但也面臨前所未有的機遇。金融業是香港經濟的支柱產業，香港有一系列能持續鞏固和提升其國際金融中心地位的優勢條件，包括健全的法律制度，完備而具競爭力的稅制，資金自由進出的便利性，完整的市場體系，粵港澳大灣區的共建互通，高效的金融監管，豐富多樣的金融產品，以及代幣化生態系統，特別是代幣化資產、跨境支付和穩定幣、生成式人工智能、中央銀行數字貨幣等。相信香港國際金融中心會越來越好，香港國際金融中心的未來值得期待。

香港中文大學（深圳）公共政策學院教授及副院長、香港國際金融學會主席肖耿建議大灣區通過制度創新，將香港國際領先的開放金融體系優勢與大灣區內地城市在產業、市場、多層次人才、數據及空間資源方面的優勢疊加集成，大幅度提升香港與大灣區作為中國外循環經濟金融發展戰略核心平台的效率、規模、與競爭力，為香港探索一帶一路、綠色發展、數字金融、及科技創新等新領域的巨大機會奠定基礎。

香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松，香港中文大學商學院院長、卓敏經濟學教授周林，第十四屆全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬，香港特區第七屆立法會選舉委員會界別立法會議員洪雯，星展銀行（香港）首席中國經濟學家紀沫，阿爾山金融科技公司董事長、國家開發銀行原副行長袁力，馮氏集團利豐發展（中國）有限公司董事總經理、香港科技大學利豐供應鏈研究院執行總監張家敏，交通銀行信托有限公司原行政總裁李紹基，香港金融管理局外事部高級經理王婷，香港再出發大聯盟調硏主任方䁱聰，香港國際金融學會副會長、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策研究員本力等專家學者和嘉賓參加此次學術研討會。

SOURCE 恒幣科技