WFM Asia 宣布品牌升級，踐行在亞太地區提供卓越投資的承諾

將繼續成為全球機構投資者以及亞洲市場上市和非上市企業的值得信賴的合作夥伴

香港2024年11月4日 /美通社/ -- 成立於香港的獨立投資公司 WFM Asia 今日宣布品牌升級，將名稱由 Ward Ferry Management變更為WFM Asia。公司不會變更其投資於亞洲市場的長期承諾、自律且集中的投資策略以及成熟的公司團隊。

此次品牌升級既標誌著 WFM Asia將持續專註於投資亞太地區的企業，同時也體現了現任領導層 Vineet Mitera 和 Daphne Chester 在該地區的專業知識。他們在過去七年中一直領導著公司，其中 Vineet 在 2005 年加入WFM Asia，而Daphne 在 2013 年加入。

截至 2024 年 9 月底，WFM Asia管理的股票多頭基金在管資產規模超過30億美元。自2014年年中以來，Vineet一直全權負責管理公司旗下基金。在過去的近25年中，WFM Asia一直通過投資於亞太地區領先的上市和非上市企業，為來自全球的機構投資者客戶配置亞太市場敞口。

作為全球尋求亞太市場敞口的投資者值得信賴的合作夥伴，WFM Asia憑借著在低覆蓋度市場中廣泛的本地資源、一手的實地調研和對集中投資與長期價值創造的堅守，而享譽投資界。WFM Asia同時也一直是上市和非上市的被投企業管理團隊的強有力的長期合作夥伴。未來，WFM Asia將繼續壯大香港和新加坡團隊、持續專註執行長期以來的投資策略並進一步深化與亞洲各地企業已建立的關系，以實現公司成長。

WFM Asia 首席投資官 Vineet Mitera強調：「我們對亞太地區新興企業的成長表示樂觀，將繼續與我們的投資人和企業家建立值得信賴的合作夥伴關系。我們的企業家精神、專業的市場知識和行業經驗以及區域的資源將繼續與我們清晰的投資理念保持一致。期待公司發展更上一層樓，以回報我們的投資者並成就我們的員工。」

WFM Asia 總裁 Daphne Chester表示：「我們的品牌升級是建立在我們多年來在亞洲的深厚積澱和對我們在該區域中的管理任期和投資業績的認可之上。近25年來，我們一直以類似投資一級市場股權的研究和持倉方式進行二級市場投資，來尋找可以在長期實現價值成倍增長的亞洲企業。盡管公司不斷迭代成長，我們仍堅守我們的投資方式，並致力於幫助亞太被投企業實現顯著增長。」

WFM Asia將繼續通過33人的全球團隊為客戶提供服務，其中包括 13 名經驗豐富的專業投資人士。WFM Asia 在香港、新加坡和倫敦均設有辦事處。

關於 WFM Asia

WFM Asia，原名為Ward Ferry Management，是一家領先的獨立投資公司，成立於 2000 年，在香港和新加坡均設有辦公室，專註於投資亞洲企業，包括二級市場股票多頭投資和一級市場私募股權投資。近 25 年來，WFM Asia堅持自下而上的基本面研究方法，投資於長期可獲得顯著回報的機會， 一直都是其被投企業管理團隊和機構投資者值得信賴的合作夥伴。截至 2024 年 9 月底，公司為全球機構投資者管理著超過 30 億美元的資產。

WFM Asia 在香港、新加坡和倫敦設有辦事處。WFM Asia 的各個實體均受美國證券交易委員會、香港證券及期貨事務監察委員會、新加坡金融管理局、英國金融行為監管局和英屬維爾京群島金融服務委員會監管。更多信息請訪問www.wfmasia.com。

SOURCE WFM Asia