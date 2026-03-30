Whisky Hammer 宣布進軍亞洲

成立香港營運樞紐 進一步推動全球增長

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 總部位於蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）的威士忌拍賣平台 Whisky Hammer 今日正式宣布進軍亞洲，在香港成立業務中心。這是品牌不到一年內設立的第二個海外據點，進一步鞏固其全球擴展步伐。

香港業務中心由 Whisky Hammer 與本地頂尖恆溫酒類儲存服務商「13 Degrees 紅酒倉」共同成立，以支持亞洲日益增長的客戶群。香港業務中心除了為香港及區內收藏家提供包括寄售、估值及客戶諮詢在內的一系列服務外，亦可以有效降低威士忌跨境運輸難度，鼓勵更多亞洲客戶參與 Whisky Hammer 的網上拍賣。

Whisky Hammer 成立於 2015 年，總部位於蘇格蘭斯佩賽（Speyside）威士忌產區附近的阿伯丁郡，是全球頂尖的線上威士忌拍賣平台之一。公司每月舉辦全球拍賣，涵蓋稀有及收藏酒類，服務遍及全球數千名客戶。

香港業務中心的成立，是 Whisky Hammer 繼去年在荷蘭設立歐洲業務中心後的又一重要里程碑，進一步拓展公司國際版圖，深化全球市場佈局，並為客戶提供更便利的服務。香港長期被視為收藏及投資威士忌的重要市場，全新中心不僅能為區內客戶提供更快捷、全面的服務，亦有助進一步提升品牌在亞洲的認受性。

Whisky Hammer 聯合創辦人兼行政總裁 Daniel Milne 表示：「繼去年拓展至歐洲後，在香港設立業務中心順理成章成為公司發展的下一步。與 13 Degrees 紅酒倉合作，讓我們得以為亞洲客戶提供便捷的在地服務，同時持續提升全球服務水準。」

他補充道：「這次拓展正值我們計劃推出全新的 iOS 和 Android 應用程式。我們將利用科技連接日益增長的全球營運樞紐網絡，進一步簡化並提升客戶體驗。」

13 Degrees 紅酒倉董事總經理陸政邦表示：「我們非常高興能與 Whisky Hammer 合作，協助其拓展亞洲市場。他們在全球威士忌拍賣市場備受推崇，與我們致力提供世界級儲存及客戶服務的承諾高度契合。這次合作將為區內收藏家帶來更大便利，有效增強他們對投資威士忌的信心。」

關於 Whisky Hammer

Whisky Hammer 由 Craig 和 Daniel Milne 共同創立並經營的家族式威士忌拍賣網站。兩人自小在蘇格蘭斯佩賽（Speyside）的 Macduff 成長，毗鄰世界最著名且深受喜愛的酒廠。

「我們的使命是為全球威士忌愛好者及收藏家呈獻令人振奮的稀有與珍貴佳釀，同時為希望在網上出售威士忌的人士提供便捷的高端服務。」

SOURCE Whisky Hammer