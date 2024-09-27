首屆Whisky Live Macau 2024年度威士忌盛事下月登陸澳門上葡京 公佈專題大師班細節與現場表演陣容

另一方面，來自蘇格蘭Speyside的Spey酒廠也將藝術融入威士忌，推出「SPEY × PICASSO 聯名系列」，以及一套以時間為主題的年份精選：Spey 1990-1999的10年套裝。不可錯過的還有Scret Speyside系列。系列集合包括 Longmorn、Glen Keith和Caperdonich等較鮮為人知的蒸餾廠，為參加者提供品嚐陳年美酒的難得機會。

由著名威士忌專家主持的獨家大師班

參加由威士忌界專家主持的頂級大師班，在業界最著名的專家指導下品嚐最優質的威士忌。在大師們的圍繞下，體驗威士忌釀製與品嚐的藝術。

專題大師班的重點包括由 Stephen Mack 主持的「探索威士忌地區和風格」，探討來自不同產區如蘇格蘭、愛爾蘭、美國和日本的威士忌。參與者將品嚐精選的威士忌，如 Glencadam 10 年單一麥芽威士忌、Teeling 單一麥芽愛爾蘭威士忌、Maker's Mark 波本威士忌和 The Chita單一穀物威士忌。另一場引人入勝的會議是「細說日本信州蒸餾所」，由品牌的國外銷售經理中村弘秋主持，將引導參加者了解信州蒸餾所的歷史，並展示駒之岳2023 年度限定版單一麥芽威士忌和Yakushima Aging Cask #2094 Aged 6 Years Old等優質威士忌。

此外，三得利全球烈酒公司中國區品牌大使負責人Jacky Zhang將主持「細說三得利威士忌」，深入探討品牌200年的豐富歷史，並帶領大家一邊品嘗他們的標誌性酒款，包括知多單一穀物威士忌、響Japanese Harmony調和麥芽威士忌、白州12年單一麥芽威士忌和山崎12年單一麥芽威士忌。另外，哥本哈根蒸餾廠的首席釀酒師Lasse Öznek也將分享他對「釀造獨特的丹麥威士忌」的見解，深入探討威士忌製作的科學方法，當代北歐工藝如何與傳統威士忌生產相結合，以及是什麼使我們的威士忌具有獨特的丹麥特色。在這次大師班期間，參加者還將深入了解三個威士忌類別：RAW、RARE和REFINED，同時品嚐這些威士忌非常稀有的新酒。

驚喜的現場演出陣容

在澳門威士忌現場音樂節，許多才華橫溢的藝術家和音樂家將齊聚上葡京禮堂，展示他們的音樂才能。他們從作曲、製作到現場表演的全方位音樂能力，代表了現代藝術家的實力。這個以「節奏」為主題的音樂節，是Funk、R&B、爵士、靈魂樂、藍調等音樂風格的混合體，這種聲音在獨立樂團的演出中通常較為罕見，為放鬆和享受優質威士忌品鑑創造完美的氛圍。

羅尚正為爵士樂界的傑出人物，也是美國伯克利音樂學院的第一位華人畢業生。他於 70年代自由職業爵士鋼琴家開始了自己的職業生涯，並在長號手 Raul de Souza 1974 年的專輯《Colors》中首次亮相錄音。1996年返回香港後，羅尚正與陳奕迅、張學友等多位香港流行音樂界的重量級人物合作。2021年，他被任命為蒙特勒（中國）爵士音樂節的音樂總監，並被雜誌《Tatler》評為「亞洲最具影響力」的人物之一。羅尚正對爵士音樂的影響遠超舞台和錄音室，他花費大量時間提升香港及亞洲地區對爵士音樂的認識，並激勵下一代音樂家。

參演陣容還包括 Dr. João Mascarenhas，他是一位多才多藝的音樂家，精通爵士、巴西、流行及拉丁音樂，並擁有豐富的學術背景。林靜翬 WiniFai則帶來受 R&B、靈魂樂和爵士樂影響的獨特歌聲。Ashia將她對歌唱的熱愛結合其歌曲創作，亦曾參與短片和音樂劇的製作。

澳娛綜合 套票帶來 威士忌品味度假之旅

為令參加者可更放心地體驗沉浸式的威士忌之旅，澳娛綜合亦帶來了三種不同類別的套票：「特選威士忌套票」帶你展開威士忌世界深度遊，當中包括兩張Whisky Live Macau 2024全日通行證，每張附有一個Whisky Live紀念酒杯和10個品酒代幣，還有一瓶限量版厚岸蒸餾所單桶紀念威士忌。參加者更可享豪華住宿，選擇在Palazzo Versace澳門或THE KARL LAGERFELD入住，並享用豐盛的早餐，此外，在cdf澳門消費更可享即減優惠，還可享受延遲退房至下午2時的禮遇。「全日通行證套票」提供兩張全日通行證，附有紀念酒杯和30個品酒代幣，並可在豪華的澳門上葡京入住，提升整體體驗。澳門上葡京另設有「日間通行證（銀）套票」，入住澳門上葡京同時包括兩張日間通行證，並附有紀念酒杯和5個品酒代幣。所有套票均適用於2024年10月11日至13日期間入住，並於https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/whisky-live-macau-2024有售。而Whisky Live Macau 2024門票現已公開發售，詳情請參閱：http://www.whiskylivemacau.com/ticketing/。

附錄 - Whisky Live Macau 2024 專題大師班時間表

10月12日 13:00-14:30 探索新一代英倫威士忌及烈酒 Louis Lee, 葡萄酒及烈酒導師 13:00-13:45 探索威士忌地區和風格 Stephen Mack, AWSEC創辦人 14:30-15:15 液體黃金：威士忌的釀造秘密 Stephen Mack, AWSEC創辦人 15:15-16:00 細說日本信州蒸餾所 中村弘秋, 本坊酒造 / 信州威士忌國外銷售經理 16:00-16:45 細味及品嘗威士忌技巧 Stephen Mack, AWSEC創辦人 16:45-17:30 櫻尾蒸餾所：櫻尾及戶河內威士忌的獨特個性 Qian Zhao, 櫻尾蒸餾所，出口及市務助理經理 17:30-18:15 威士忌熟成魔法 Stephen Mack, AWSEC創辦人 18:15-19:00 蘇格蘭威士忌前景及投資潛力 Nicholas Botterill Tomkinson & Sophie Foxall, Rare Find Whisky 10月13日 13:00-14:30 探索新一代英倫威士忌及烈酒 Louis Lee, 葡萄酒及烈酒導師 14:30-15:15 Elijah Craig：波本威士忌之父 Goncalo Ramos, General Manager, Asia Pacific 15:15-16:00 細說三得利威士忌 Jacky Zhang, Head of Brand Ambassador in Suntory Global Spirits China 16:00-16:45 釀造獨特的丹麥威士忌 Lasse Öznek, Master Distiller, Copenhagen Distillery 16:45-17:30 Amrut威士忌：來自印度的獨特風味 Dinesh Manjunath, General Manager, Asia Pacific 17:30-18:15 厚岸蒸餾所，突破高峰 Alvin Lam, Whisky Specialist

SOURCE Whisky Live Macau