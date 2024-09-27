首屆Whisky Live Macau 2024年度威士忌盛事下月登陸澳門上葡京 公佈專題大師班細節與現場表演陣容
27 9月, 2024, 14:31 CST
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澳門2024年9月27日 /美通社/ -- 由《威士忌雜誌》攜手澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）主辦的國際威士忌盛會 Whisky Live Macau 2024將於10月11日至13日在假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。活動將有超過 40 家參展商展示來自世界各地的優質威士忌，當中更包括來自知名品牌的稀有且獨特的威士忌以及市面上可遇不可求的獨特產品。
活動的重點包括原廠裝瓶Port Ellen，雖然酒廠已經開始重新蒸餾，但老酒就是少飲一枝少一枝；而由WhiskyFind打造的鄭問三國志系列瓶身皆是著名漫畫家/插畫家鄭問老師筆下描繪的神作 - 《三國誌》的人物，讓你可沈浸在三國誌和威士忌的世界中。此外，會場亦有來自北海道厚岸蒸餾所的雪梨桶紀念版獨立裝瓶，展現出厚岸獨特的個性，泥煤風味中那清爽的柑橘、海洋風味，盡顯北海道的風土。
另一方面，來自蘇格蘭Speyside的Spey酒廠也將藝術融入威士忌，推出「SPEY × PICASSO 聯名系列」，以及一套以時間為主題的年份精選：Spey 1990-1999的10年套裝。不可錯過的還有Scret Speyside系列。系列集合包括 Longmorn、Glen Keith和Caperdonich等較鮮為人知的蒸餾廠，為參加者提供品嚐陳年美酒的難得機會。
由著名威士忌專家主持的獨家大師班
參加由威士忌界專家主持的頂級大師班，在業界最著名的專家指導下品嚐最優質的威士忌。在大師們的圍繞下，體驗威士忌釀製與品嚐的藝術。
專題大師班的重點包括由 Stephen Mack 主持的「探索威士忌地區和風格」，探討來自不同產區如蘇格蘭、愛爾蘭、美國和日本的威士忌。參與者將品嚐精選的威士忌，如 Glencadam 10 年單一麥芽威士忌、Teeling 單一麥芽愛爾蘭威士忌、Maker's Mark 波本威士忌和 The Chita單一穀物威士忌。另一場引人入勝的會議是「細說日本信州蒸餾所」，由品牌的國外銷售經理中村弘秋主持，將引導參加者了解信州蒸餾所的歷史，並展示駒之岳2023 年度限定版單一麥芽威士忌和Yakushima Aging Cask #2094 Aged 6 Years Old等優質威士忌。
此外，三得利全球烈酒公司中國區品牌大使負責人Jacky Zhang將主持「細說三得利威士忌」，深入探討品牌200年的豐富歷史，並帶領大家一邊品嘗他們的標誌性酒款，包括知多單一穀物威士忌、響Japanese Harmony調和麥芽威士忌、白州12年單一麥芽威士忌和山崎12年單一麥芽威士忌。另外，哥本哈根蒸餾廠的首席釀酒師Lasse Öznek也將分享他對「釀造獨特的丹麥威士忌」的見解，深入探討威士忌製作的科學方法，當代北歐工藝如何與傳統威士忌生產相結合，以及是什麼使我們的威士忌具有獨特的丹麥特色。在這次大師班期間，參加者還將深入了解三個威士忌類別：RAW、RARE和REFINED，同時品嚐這些威士忌非常稀有的新酒。
驚喜的現場演出陣容
在澳門威士忌現場音樂節，許多才華橫溢的藝術家和音樂家將齊聚上葡京禮堂，展示他們的音樂才能。他們從作曲、製作到現場表演的全方位音樂能力，代表了現代藝術家的實力。這個以「節奏」為主題的音樂節，是Funk、R&B、爵士、靈魂樂、藍調等音樂風格的混合體，這種聲音在獨立樂團的演出中通常較為罕見，為放鬆和享受優質威士忌品鑑創造完美的氛圍。
羅尚正為爵士樂界的傑出人物，也是美國伯克利音樂學院的第一位華人畢業生。他於 70年代自由職業爵士鋼琴家開始了自己的職業生涯，並在長號手 Raul de Souza 1974 年的專輯《Colors》中首次亮相錄音。1996年返回香港後，羅尚正與陳奕迅、張學友等多位香港流行音樂界的重量級人物合作。2021年，他被任命為蒙特勒（中國）爵士音樂節的音樂總監，並被雜誌《Tatler》評為「亞洲最具影響力」的人物之一。羅尚正對爵士音樂的影響遠超舞台和錄音室，他花費大量時間提升香港及亞洲地區對爵士音樂的認識，並激勵下一代音樂家。
參演陣容還包括 Dr. João Mascarenhas，他是一位多才多藝的音樂家，精通爵士、巴西、流行及拉丁音樂，並擁有豐富的學術背景。林靜翬 WiniFai則帶來受 R&B、靈魂樂和爵士樂影響的獨特歌聲。Ashia將她對歌唱的熱愛結合其歌曲創作，亦曾參與短片和音樂劇的製作。
澳娛綜合套票帶來威士忌品味度假之旅
為令參加者可更放心地體驗沉浸式的威士忌之旅，澳娛綜合亦帶來了三種不同類別的套票：「特選威士忌套票」帶你展開威士忌世界深度遊，當中包括兩張Whisky Live Macau 2024全日通行證，每張附有一個Whisky Live紀念酒杯和10個品酒代幣，還有一瓶限量版厚岸蒸餾所單桶紀念威士忌。參加者更可享豪華住宿，選擇在Palazzo Versace澳門或THE KARL LAGERFELD入住，並享用豐盛的早餐，此外，在cdf澳門消費更可享即減優惠，還可享受延遲退房至下午2時的禮遇。「全日通行證套票」提供兩張全日通行證，附有紀念酒杯和30個品酒代幣，並可在豪華的澳門上葡京入住，提升整體體驗。澳門上葡京另設有「日間通行證（銀）套票」，入住澳門上葡京同時包括兩張日間通行證，並附有紀念酒杯和5個品酒代幣。所有套票均適用於2024年10月11日至13日期間入住，並於https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/whisky-live-macau-2024有售。而Whisky Live Macau 2024門票現已公開發售，詳情請參閱：http://www.whiskylivemacau.com/ticketing/。
附錄 - Whisky Live Macau 2024專題大師班時間表
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10月12日
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13:00-14:30
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探索新一代英倫威士忌及烈酒
Louis Lee, 葡萄酒及烈酒導師
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13:00-13:45
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探索威士忌地區和風格
Stephen Mack, AWSEC創辦人
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14:30-15:15
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液體黃金：威士忌的釀造秘密
Stephen Mack, AWSEC創辦人
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15:15-16:00
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細說日本信州蒸餾所
中村弘秋, 本坊酒造 / 信州威士忌國外銷售經理
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16:00-16:45
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細味及品嘗威士忌技巧
Stephen Mack, AWSEC創辦人
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16:45-17:30
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櫻尾蒸餾所：櫻尾及戶河內威士忌的獨特個性
Qian Zhao, 櫻尾蒸餾所，出口及市務助理經理
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17:30-18:15
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威士忌熟成魔法
Stephen Mack, AWSEC創辦人
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18:15-19:00
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蘇格蘭威士忌前景及投資潛力
Nicholas Botterill Tomkinson & Sophie Foxall, Rare Find Whisky
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10月13日
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13:00-14:30
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探索新一代英倫威士忌及烈酒
Louis Lee, 葡萄酒及烈酒導師
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14:30-15:15
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Elijah Craig：波本威士忌之父
Goncalo Ramos, General Manager, Asia Pacific
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15:15-16:00
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細說三得利威士忌
Jacky Zhang, Head of Brand Ambassador in Suntory Global Spirits China
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16:00-16:45
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釀造獨特的丹麥威士忌
Lasse Öznek, Master Distiller, Copenhagen Distillery
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16:45-17:30
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Amrut威士忌：來自印度的獨特風味
Dinesh Manjunath, General Manager, Asia Pacific
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17:30-18:15
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厚岸蒸餾所，突破高峰
Alvin Lam, Whisky Specialist
SOURCE Whisky Live Macau
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