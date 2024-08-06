WhoMadeWho和Da Capo將作為主要表演嘉賓，亮相新加坡最大的一級方程式賽前派對AFTER 2049

作為全球最大的Web3會議TOKEN2049的閉幕式，該派對將在新加坡標誌性建築濱海灣金沙的空中花園觀景台舉行，有望帶來一個充滿感官享受和高水準娛樂表演的精彩之夜

新加坡2024年8月6日 /美通社/ -- 全球最大的Web3和加密貨幣大會 TOKEN2049 公布了新加坡官方閉幕活動AFTER 2049的明星DJ陣容。屢獲殊榮的三人組合 WhoMadeWho 將與南非DJ兼製作人 Da Capo 以及來自香港的 Leon 、 Milam 和 Mo-Shi 一起，在萬眾期待中亮相新加坡並帶來精彩表演。AFTER 2049將於9月20日（周五）在濱海灣金沙的空中花園觀景台舉行，該觀景台每年僅為AFTER 2049開放，從57層可欣賞到令人振奮的一級方程式夜間賽事。

今年的AFTER 2049將接待2000名賓客，提供優質的開放式酒吧，並與業內最頂尖的製作團隊合作，帶來多感官音樂體驗。具體細節將隨着活動的臨近陸續揭曉。2023年的門票幾分鐘內便搶購一空，預計2024年的需求量將超過以往的所有記錄。

WhoMadeWho曾在Burning Man、Sonar和Roskilde等全球音樂節上演出，已成為當代最具代表性的電子樂團之一。今年，該組合將為AFTER 2049帶來他們獨特的音樂風格，與會者可以期待一場精彩的混合DJ表演。

TOKEN2049創始人Raphael Strauch表示：「我們很高興再次在地標性的濱海灣金沙酒店屋頂舉辦AFTER 2049。我們精心策劃了獨一無二的DJ陣容，囊括電子音樂界的頭號人物，並搭配精心設計的舞台和布景，營造出無與倫比的氛圍。以新加坡迷人的天際線為背景，AFTER 2049所承諾的不僅僅是音樂盛宴，更像是一場精心策劃的交響樂，其中的每項元素都旨在打造一個難忘的夜晚。準備好迎接這場將重新定義新加坡電子音樂派對的標誌性活動吧。」

AFTER 2049的贊助商包括跨鏈真實世界資產協議Creditcoin；Incentive；去中心化人才孵化平台MEET48、鏈抽象堆棧NEAR；分佈式去中心化協議網絡1inch；Axlflops；將區塊鏈與關係數據庫相結合的平台Chromia；由比特幣驅動且與EVM兼容的區塊鏈Coredao；領先的流動性提供商和數字資產交易所 Darkex；全球首個去中心化支付網絡Gnosis Pay；應用絕對流動性網絡 Haust；Hibachi；安全第一的真實世界資產第1層區塊鏈MANTRA；領先的數字支付代幣服務提供商MetaComp；無需許可的以太坊第2層網絡Metis；Web3交易的無需許可的流動性層Orderly Network、最大的互聯去中心化能源資產網絡Rowan Energy；以及Starknet（無需許可的去中心化Validity-Rollup）的社區基金會Starknet Foundation。

AFTER 2049的限量門票將於8月13日起通過 Resident Advisor 出售，更多門票將於8月26日和9月12日發售。

如需購買AFTER 2049的門票，請訪問：https://ra.co/events/1973782。

有關TOKEN2049 Singapore的更多信息和持續更新，請訪問：https://www.asia.token2049.com/。

如需諮詢任何有關AFTER 2049的問題，請發電郵至[email protected]。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是全球Web3系列活動，每半年在新加坡和迪拜舉辦一次，期間全球加密生態系統的決策者在這裡溝通交流、塑造行業。TOKEN2049為企業家、機構、業內人士、投資者、構建者以及對加密貨幣和區塊鏈行業有濃厚興趣的人士提供了重要的會議場所。

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SOURCE TOKEN2049