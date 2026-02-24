Whoscall 首度發布年度防詐報告：香港詐騙按年減 27% 「借貸投資」騷擾電話佔近六成居首

全球詐騙情勢在前年（2024）劇增，顯示詐騙集團手法不斷翻新。根據 Whoscall 最新數據，2025 年 Whoscall 為全球用戶辨識逾 60 億次陌生來電與短訊，其中詐騙辨識量高達 4.8 億宗（佔 8%），包括 7,983 萬通疑似詐騙電話及 4 億封疑似詐騙短訊。從亞洲各地總量觀察，泰國以 1.73 億宗的驚人總量位居亞洲第一，且電騙及短訊量仍錄得 3.16% 的增幅。

香港方面，去年詐騙總數為 423 萬次，按年減少 27%，反映出政府打擊電騙及加強公眾教育的聯防效應已見成效。至於台灣的詐騙總數約 2,500 萬宗，按年減少 36.97%，是亞洲各國中降幅最明顯的地區。相比之下，菲律賓（+7.52%）、馬來西亞（+14.37%）及日本（+14.73%）的詐騙活動仍呈現增長趨勢。Whoscall 指出，即使香港情勢趨於穩定，但詐騙活動已由單一國家轉向跨境運作，各界應加強合作打擊數位罪案。

針對短訊詐騙，雖然香港已推行「短訊發送人登記制」，獲認證的發送人會以 「#」 號開頭，對識別本地合法企業有極大幫助。然而，Whoscall 提醒，該制度目前主要覆蓋本地發訊者，許多內地或跨境企業並未跟從登記制度，詐騙集團利用這灰色地帶發放釣魚短訊。Whoscall 為小數同時提供短訊防護的攔截 App，「SMS 防護」 功能能自動掃描並過濾含有可疑連結的短訊，補足登記制未能覆蓋的跨境風險，為用戶提供更全面的防線。

全港騷擾電話排行榜：借貸投資佔近六成居首

根據報告數據顯示，香港民眾面臨的通訊騷擾呈現高度集中化。「借貸投資」類別以壓倒性優勢高居榜首，年度辨識量高達 624 萬次，佔整體騷擾來電比例近 58%。進一步分析發現，這類通話多來自非銀行體系的外判電話推銷、債務重組及各類財務中介。排名第二的騷擾來源為「醫療體檢推廣」，錄得 179 萬次通話（佔 16.7%）。這類來電多以提供低價體檢、牙科檢查或健康講座為名進行促銷，顯示醫療相關行銷活動在香港依舊活躍。Whoscall 指出，電銷利用自動撥號系統配以低端 AI 預錄訊息進行地毯式行銷，對市民日常生活構成顯著干擾。市民可透過 Whoscall 的來電辨識功能，有效過濾這類高頻擾民來電。

值得關注的是，位列第三的「疑似電話騙案」錄得超過 91 萬次通話（佔 8.5%）。Whoscall 已將公眾頻繁舉報或封鎖的惡意號碼全數歸類於此。數據顯示，電騙集團常混合使用財務公司及公務機關名義進行「探路」，增加市民受騙風險。其餘主要騷擾來源依序為「電訊服務推銷」（77 萬次）及「地產物業推銷」（70 萬次）；「美容推銷」則錄得約 14 萬次，位列第六。

點擊即中招！惡意軟件與釣魚網址合計超過七成

隨著詐騙延伸至數位連結，詐騙網址已成為高風險渠道。報告指出，惡意連結以「惡意軟件/App 下載」佔比最高（43.4%），其次為「網路釣魚」（27.9%），兩者合計超過七成。這類連結多偽裝成「水電費欠繳通知」、「帳戶驗證」、「物流查詢」或系統更新，並以 AI 生成不同場境擬真內容，讓公眾難以防範。一旦點擊，可能在背景植入惡意程式控制手機，或誘導輸入帳戶密碼及驗證碼，造成長期資安風險。

隨著詐騙行為轉向社交媒體與通訊軟體，Whoscall 也推出專為分析詐騙訊息而設的 「一鍵查」 功能。除了可以檢查不明來電或可疑連結，Whoscall 也利用經特別訓練的 AI 模型，市民只需將 WhatsApp、Facebook 或 WeChat 等平台上的懷疑詐騙對話或廣告截圖上傳，AI 即可即時分析截圖內容並提供風險提示或建議。因此建議市民在點擊任何連結前，應先利用 Whoscall 進行二次確認。

個人私隱外洩風險：香港外洩比例仍達 65.72% 處高位

在個人資料外洩方面，雖然亞洲整體趨勢放緩，但香港的電話號碼外洩比例仍處於 65.72% 的高水平，遠高於亞洲其他國家。Whoscall 指出，電話號碼一旦外洩，往往會成為電騙、釣魚短訊及財務公司推銷的起點。市民應定期檢查帳號安全，並善用 Whoscall 的「個資外洩檢查」功能，第一時間掌握個人私隱風險。

Whoscall 表示，防詐已進入跨境且多渠道的時代。作為香港市場功能最齊全的來電辨識工具，Whoscall 將持續透過 AI 技術與大數據分析，協助市民應對不斷演變的電騙與短訊威脅，守護每一位用戶的通訊安全。

