Williams Lea 委任兩名行政委員會成員，強化領導團隊以及增長重點

紐約2024年12月4日 /美通社/ -- 全球技術型商業支援服務公司 Williams Lea 宣佈委任 Hillary McNally 為營收總監 (CRO) 並委任 Alastair Kelly 為亞太區行銷總監。這兩項任命充分體現了 Williams Lea 對轉型和全球業務增長的投入，公司目前正積極開發技術型產品，並轉型為法律、金融和專業服務公司提供創新解決方案。

在加入 Williams Lea 之前，McNally 在 Thomson Reuters 累積了超過 25 年的銷售和客戶管理經驗，職位一路晉升。她上一個職位是擔任 Thomson Reuters 的企業法律總經理，負責金融和專業服務公司；在此之前，她是銷售和客戶管理/全球大型律師事務所的副總裁。她擁有洛約拉大學的法學博士學位 (Juris Doctor) 和英語文學學士學位。

Kelly 於今年 7 月加入 Williams Lea，此前曾擔任 Broadridge 資產管理解決方案的國際業務主管。更早之前，他曾在 Eze Software 和 Dealogic 擔任高級職位，也曾是英國的金融服務管理顧問。他擁有倫敦政治經濟學院的碩士學位。

Williams Lea 行政總裁 Clare Hart 表示：「Hillary 和 Alastair 在公司發展的關鍵時刻加入我們，我們正將更先進的 AI 功能推向市場，客戶也越來越期待 Williams Lea 能提供技術驅動的商業服務，提升效率。我們非常幸運能有這兩位經驗豐富、以客戶為中心的領導者加入我們的團隊。」她補充說：「他們在法律科技和金融科技領域的豐富經驗，將有助於推動 Williams Lea 下一階段的增長和轉型。」

Williams Lea 營收總監 Hillary McNally 表示：「我很高興加入 Williams Lea，並與整個團隊攜手合作，加速公司業務增長。」「我期待與客戶合作，憑藉 Williams Lea 的專業團隊和先進技術，協助客戶實現組織轉型並取得成功。」

Williams Lea 亞太區行銷總監 Alastair Kelly 表示：「能將我過去為金融服務客戶提供科技解決方案的經驗，與 Williams Lea 出色的營運和以客戶為中心的團隊相結合，將有助於拓展公司在亞洲和澳洲的業務版圖。」他補充道：「我期待能幫助加速 Williams Lea 的全球轉型，並提供創新解決方案，協助客戶實踐他們的策略目標。」

關於 Williams Lea

Williams Lea 是全球領先的技術型關鍵業務支援服務供應商，為金融、法律和專業服務公司提供服務，整合人員、流程和技術，簡化關鍵業務和行政職能，並協助公司適應日益虛擬化和數碼化的工作環境。

Williams Lea 擁有深厚的行業積累、穩固的客戶關係和才華橫溢的團隊，是在高度監管環境中提供服務的值得信賴的全球外包合作夥伴。

Williams Lea 的業務遍及四大洲 20 個國家/地區，在全球擁有 7,000 名員工。Williams Lea 獲得 Advent International 的支持，Advent International 是全球規模最大、經驗最豐富的私募股權投資公司之一。

欲了解詳情，請瀏覽 www.williamslea.com。

聯絡方式：Jennifer Materkoski

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SOURCE Williams Lea