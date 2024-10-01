太陽能品牌WINAICO最新發表 AQUA防鹽害雙玻模組

新竹2024年10月1日 /美通社/ -- 綠電崛起，太陽能發電被視為性價比最佳的再生能源解決方案，常見於家用廠辦屋頂、寬闊地面、及水域。漁電共生效應逐年擴散，利用太陽能電力科技改善養殖環境、穩定漁貨成長、推進再生能源發展的多贏政策，正一步步落實在南台灣的魚塭。有成精密董事長陳思銘表示，養殖場域不同於日常生活環境，若在魚塭裝設常規太陽能模組，易受到水氣、酸氣及鹽份腐蝕，影響發電效能。

有成今年隆重推出AQUA防鹽害雙玻系列，嚴選緻密度高與透光性佳的雙層鍍膜玻璃+POE封裝技術+雙O型環加強氣密接線盒+氧化膜加厚鋁框，全面杜絕水氣、酸氣及鹽份滲入。依據尺寸設計，AQUA防鹽害雙玻系列之發電表現分別為54版型- 最高瓦數可達450瓦(模組效率23.1%)，與72版型- 最高瓦數600瓦(模組效率23.2%)，此系列產品格外絕緣與耐酸性腐蝕，尤其適合台灣的漁電共生場域應用，除此之外，亦可依據需求，客製成企業用電大戶的地面型使用。