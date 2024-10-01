太陽能品牌WINAICO最新發表 AQUA防鹽害雙玻模組
01 10月, 2024, 14:00 CST
新竹2024年10月1日 /美通社/ -- 綠電崛起，太陽能發電被視為性價比最佳的再生能源解決方案，常見於家用廠辦屋頂、寬闊地面、及水域。漁電共生效應逐年擴散，利用太陽能電力科技改善養殖環境、穩定漁貨成長、推進再生能源發展的多贏政策，正一步步落實在南台灣的魚塭。有成精密董事長陳思銘表示，養殖場域不同於日常生活環境，若在魚塭裝設常規太陽能模組，易受到水氣、酸氣及鹽份腐蝕，影響發電效能。
有成今年隆重推出AQUA防鹽害雙玻系列，嚴選緻密度高與透光性佳的雙層鍍膜玻璃+POE封裝技術+雙O型環加強氣密接線盒+氧化膜加厚鋁框，全面杜絕水氣、酸氣及鹽份滲入。依據尺寸設計，AQUA防鹽害雙玻系列之發電表現分別為54版型- 最高瓦數可達450瓦(模組效率23.1%)，與72版型- 最高瓦數600瓦(模組效率23.2%)，此系列產品格外絕緣與耐酸性腐蝕，尤其適合台灣的漁電共生場域應用，除此之外，亦可依據需求，客製成企業用電大戶的地面型使用。
經營台灣與全球再生能源市場逾15年，有成深知海島型氣候所需的模組條件，必須量身打造。例如抗颱防風與洩水閥設計，皆是旗下太陽能品牌WINAICO所擁有的獨家專利。WINAICO品質可靠度總是超越市場既定標準，AQUA防鹽害雙玻系列認證通過TÜV萊茵的三倍加嚴濕熱測試(共2,000小時)與8級鹽霧測試(一般為6級)，這是WINAICO對產品的堅持。陳思銘董事長說，有成將晶圓設備零組件之精密製造態度帶入太陽能產業，其嚴謹工藝造就特殊材料的精準應用，及產線製造的良率控制，故能端出貼近市場需求的高規格產品。
研發總部在台灣運籌帷幄，業務團隊坐鎮台、歐、澳多國，除在台灣與大陸設有生產基地外，亦在泰國擁有代工生產線，全面負責WINAICO產品供給台灣與澳洲市場。有成精密聚焦在地耕耘與國際鏈結，以自有品牌深入全球4大洲29個國家的能源通路優勢，正蓄勢待發策動新能源合作能量，擘劃綠電永續家園。
<敬邀蒞臨>
展覽名稱：2024 台灣智慧能源週
展出日期：10月2日(三) 至 10月4日(五)
展出地點：台北南港展覽館二館1樓
展位號碼：No. P0506（智慧儲能展P區入口）
展出項目：All in One智慧儲能櫃系統、微電網、TOPCon AQUA防鹽害模組、PERC VPC太陽能模組
SOURCE 有成精密
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