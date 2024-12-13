踏入玩樂天堂：Wise-Kids慧思創智邀請孩子們和大孩子們一起遊走於獨特的玩具收藏品特別展覽，體驗不一樣的樂趣

個人玩具收藏中的其中幾個亮點：

Sculpture de Jean-Charles de Castelbajac Ed. Vilac 1993 「 TOTEM POUR LA VIE 」 ( 法國, 1993) ：1993年，查爾斯•德•卡斯特爾巴哈克與 Vilac 合作創造了 「 TOTEM POUR LA VIE 」 生命圖騰系列，將高端時尚與高品質木製玩具相結合。這位知名法國時尚設計師以其活潑和色彩斑斕的設計著稱，其作品提升了兒童的創意表達和想像力遊戲。此系列將抽象概念和藝術與思想和情感連結，幫助孩子們提問，激發創造力和解決問題的能力。系列中的每一件作品都兼具內在和外在美觀賞。





：1993年，查爾斯•德•卡斯特爾巴哈克與 Vilac 合作創造了 TOTEM POUR LA VIE 生命圖騰系列，將高端時尚與高品質木製玩具相結合。這位知名法國時尚設計師以其活潑和色彩斑斕的設計著稱，其作品提升了兒童的創意表達和想像力遊戲。此系列將抽象概念和藝術與思想和情感連結，幫助孩子們提問，激發創造力和解決問題的能力。系列中的每一件作品都兼具內在和外在美觀賞。 Hildegard Günzel Greta 娃娃限量版（德國，博物館版 2013年） ：該洋娃娃系列展示了精湛的工藝，每個洋娃娃均為手工製作，無疑是獨特的收藏品。Hildegard 為每個洋娃娃找來專業的服裝設計師，以確保其一流的質量。表情豐富的臉是由蠟塗陶瓷製成，呈現逼真的外觀。每個洋娃娃配有獨特的訂制配件，代表了洋娃娃設計藝術的巔峰，成為永恆之美的珍貴象徵。收藏家首次在德國玩具展上看到這些娃娃時，對其精緻和逼真的面容印象深刻。超過半個世紀以來，Hildegard Günzel 手工洋娃娃因其卓越的質量而獲得全球認可，屢獲殊榮。





：該洋娃娃系列展示了精湛的工藝，每個洋娃娃均為手工製作，無疑是獨特的收藏品。Hildegard 為每個洋娃娃找來專業的服裝設計師，以確保其一流的質量。表情豐富的臉是由蠟塗陶瓷製成，呈現逼真的外觀。每個洋娃娃配有獨特的訂制配件，代表了洋娃娃設計藝術的巔峰，成為永恆之美的珍貴象徵。收藏家首次在德國玩具展上看到這些娃娃時，對其精緻和逼真的面容印象深刻。超過半個世紀以來，Hildegard Günzel 手工洋娃娃因其卓越的質量而獲得全球認可，屢獲殊榮。 Steiff Club 會員限量版紙質泰迪熊（德國，2010) ：這款限量版是 Steiff 在第一次世界大戰後推出的第一款紙質泰迪熊的複製品。它採用「紙毛絨」 (Paper Plush)，這是一種創新的替代物料，徹底改變了毛絨玩具的製造。由於馬海毛 (Mohair) 材料短缺，Steiff 決心尋找替代方案，以便在戰爭期間繼續為孩子們提供貼心玩具。這隻熊象徵著陪伴、安慰和懷舊，展現了Steiff品牌在毛絨玩具製造中的創新及無與倫比的工藝。

全球限量版3,000隻。





：這款限量版是 Steiff 在第一次世界大戰後推出的第一款紙質泰迪熊的複製品。它採用「紙毛絨」 (Paper Plush)，這是一種創新的替代物料，徹底改變了毛絨玩具的製造。由於馬海毛 (Mohair) 材料短缺，Steiff 決心尋找替代方案，以便在戰爭期間繼續為孩子們提供貼心玩具。這隻熊象徵著陪伴、安慰和懷舊，展現了Steiff品牌在毛絨玩具製造中的創新及無與倫比的工藝。 全球限量版3,000隻。 椰菜娃娃（美國，設計於1978年） ：椰菜娃娃於1983年面世，到1984年底全球賣出了近300萬個。椰菜娃娃引發文化現象成為具標誌性的洋娃娃。每個椰菜娃娃都有獨特的手工縫製特徵，附有名字和出生證明，促進與小孩的聯繫。它們的推出徹底改變了玩具行業，促進了玩具要個性化和想像力。世界各地的收藏家一直喜歡這系列。這椰菜娃娃是收藏家一位朋友的禮物，這位朋友在網上競投中贏得了這個稀有的洋娃娃。值得一提的是，這位朋友其實是居於香港的椰菜娃娃製造商。她希望保留一隻椰菜娃娃，以重溫香港活躍於玩具生產時期的美好回憶。





：椰菜娃娃於1983年面世，到1984年底全球賣出了近300萬個。椰菜娃娃引發文化現象成為具標誌性的洋娃娃。每個椰菜娃娃都有獨特的手工縫製特徵，附有名字和出生證明，促進與小孩的聯繫。它們的推出徹底改變了玩具行業，促進了玩具要個性化和想像力。世界各地的收藏家一直喜歡這系列。這椰菜娃娃是收藏家一位朋友的禮物，這位朋友在網上競投中贏得了這個稀有的洋娃娃。值得一提的是，這位朋友其實是居於香港的椰菜娃娃製造商。她希望保留一隻椰菜娃娃，以重溫香港活躍於玩具生產時期的美好回憶。 Playmobil 超大玩具人偶 (德國, 2014)：這款引人注目的 Playmobil 訂制品體現了這個受歡迎玩具系列的無限創造力。過千個獨特的7.5厘米 Playmobil 人偶，每個都有獨特特徵，並配有可互換的配件、手臂、髮型和鞋子，經過挑選添加到這個有趣的超大透明人偶中。這隻超大Playmobil 只供全球主要經銷商訂製。Playmobil 母公司幾年前停止了生產，使其在全球範圍內成為稀有的存在。超大Playmobil人偶提供了獨一無二的樂趣體驗，最初是由 Playmobil 的發明者設計，希望為孩子們在遊樂場和慶典中帶來驚喜。其擁有者可以隨意添加或移除這些7.5厘米的Playmobil人偶，重置遊戲讓大家參與。

主題遊戲區: 共享快樂的空間

充滿樂趣的互動遊樂園地擁有多個為孩子特別設計的主題遊戲區，旨在鼓勵小朋友隨心所欲自由玩耍。孩子們可在特別設計的地方按照自己的方式自由探索，發揮想象盡情玩自己喜愛的玩具，創造快樂的回憶，同時孩子與同伴一起玩耍有助發展交際能力。

「玩耍的本質超越了單純作為娛樂；它讓孩子發揮創造力和培養身心發展。」Wise-Kids慧思創智執行董事 Belinda Wai 女士表示。「在我們的新空間中，我們的目標是透過有意義的玩具培養年輕心靈在玩耍中發揮想像有助認知發展。我們相信學習應該是有趣而有深度的。為他們提供共享快樂的空間，我們希望讓家長陪伴孩子。」

當大家熱切期待並為節日積極準備的過程中，Wise-Kids慧思創智已預備了包羅萬有的禮物，甚至會吸引聖誕老人的目光！由各種小朋友愛不釋手，可藏於可愛聖誕襪內的小玩意，到祝福家人表達愛意和感恩的禮物，Wise-Kids慧思創智邀請大家為摯愛尋找有意義的禮物。店內備有開幕特別企劃，其中之一是消費滿港幣300元，即可獲贈港幣200元禮品，不要錯過。新店另設遊戲室有各種主題的玩具讓孩子隨意玩耍，價格為HK$169，可以享受105分鐘的無限任玩，孩子只需由一位成人陪同即可。

店內設有個別品牌專區，包括多個受歡迎的國際玩具品牌如 Playmobil 和 Steiff 泰迪熊，以及促進認知和批判性思維發展的 STEM 和 STEAM 玩具系列。藝術和手工藝玩具及套件經過精心挑選，旨在促進早期學習和創造力發展。新店的每一個角落都見證了Wise-Kids慧思創智對提供有教育意義的玩具的承諾，這些選擇牢牢根植於五大支柱：安全性；內在遊戲價值；卓越的設計；一流的品質和無與倫比的耐用性。

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關於Wise-Kids慧思創智教育玩具

Wise-Kids慧思創智教育玩具一直致力於通過創新的玩具推進教育，旨在通過玩耍培育兒童的全面發展。為了實現學習與創造力的無縫融合，Wise-Kids慧思創智一貫堅持以五個關鍵標準選擇玩具：安全性；遊戲價值；設計; 質量及優秀耐用性。自1988年以來，Wise-Kids慧思創智在香港營運，並代表和分銷主要國際玩具品牌，包括Playmobil®、Steiff®、SIKU®、及Le Toy Van & Vilac等。欲了解更多請到 : www.wisekidstoys.com

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SOURCE 慧思創智