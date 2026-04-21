萬興科技將攜Wondershare PDFelement等亮相Microsoft AI Tour香港站 展示企業級AI工作流解決方案

此次合作正值香港AI生態快速演進的關鍵時期，香港正迅速崛起為AI創新中心。Statista資料顯示，香港AI市場規模預計到2031年將增長至近300億港元。然而，許多企業仍面臨AI應用碎片化、系統集成複雜以及資料安全顧慮等挑戰。萬興科技與微軟深度合作，正是針對這些痛點，提供端到端AI工作流解決方案，實現企業效率提升與內容生產自動化。

秉承"Streamline Workflows. Power Content with AI."（簡化工作流，以AI賦能內容）的主題，萬興科技在活動中將重點展示Wondershare PDFelement，為現場觀眾分享多項企業級AI功能。其中，智慧密文（Smart Redact）可自動識別並遮蓋70餘種敏感資訊，助力合規管理；專業翻譯功能可完成行業級精准翻譯；管理主控台（Admin Console）讓企業能夠集中管控AI服務、電子簽與許可證使用。此外，AI摘要、PDF對話、AI校對與語法檢查、思維導圖生成等能力也將一併呈現。

除Wondershare PDFelement外，萬興科技旗下Wondershare EdrawMax（萬興圖示）、Wondershare EdrawMind（萬興腦圖）、Wondershare Filmora（萬興喵影）以及萬興劇廠等創意產品也將同步亮相，讓與會者全面探索萬興科技的產品生態，親身感受AI如何賦能文檔處理、圖表繪製、思維導圖、視頻創作及漫劇製作等業務場景。這些產品共同構成端到端的工作流閉環，説明企業在各個內容生產環節實現AI驅動的效率躍升。

公開資料顯示，萬興科技是中國數位創意軟體領域產品覆蓋面廣、營收體量大、全球化程度高的A股上市公司，業務已覆蓋200多個國家和地區，累計活躍使用者突破20億，旗下已打造萬興PDF、萬興圖示、萬興腦圖、萬興喵影、萬興天幕AI等明星產品。弗若斯特沙利文資料顯示，2024年萬興科技在全球AIGC視頻創意軟體中國協力廠商獨立提供商中收入排名第一。

SOURCE Wondershare Technology