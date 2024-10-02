Woolpert 榮獲 2024 年度 VertiGIS Partner of the Year

此公司在過去 14 年中與 VertiGIS 合作，為客戶提供網絡 GIS 解決方案。

悉尼2024年10月2日 /美通社/ -- 在德國德勒斯登舉行的 2024 VertiGIS Partner Summit，Woolpert 獲選為 VertiGIS Partner of the Year。Woolpert 已為澳洲和紐西蘭的 100 多名客戶實施了 VertiGIS Studio 解決方案。

VertiGIS 合作夥伴經理 Peter Rowand 表示，此獎項表揚了 Woolpert 在澳洲市場成功引進和交叉銷售新的空間解決方案，特別是 VertiGIS Networks 和 VertiGIS Inline 產品。

Networks 是 VertiGIS 企業 GIS 映射軟體套裝的一部分，為公用事業所有者和營運商提供基於網絡的網絡管理工具，以管理其資產的整個生命週期。Inline 是業界領先的工具，用於管理線性資產，例如管道、道路和鐵路，使資料轉換為動態圖表。

Rowand 表示：「Woolpert 持續投資於其數碼解決方案實務以擴大服務能力，並建立基於 VertiGIS 解決方案的實踐，是贏得這個獎項的致勝原因。」

市場總監 Francisco Urbina 代表 Woolpert 接受此獎項，他表示為客戶提供優質的數碼結果，得到 VertiGIS 的認可是一項榮幸。

Urbina 表示：「我們對所有客戶的工作引以為傲，為客戶提供了 VertiGIS 業界領先的 GIS 應用程式和我們出色的數碼解決方案團隊，從而使其利益相關者和社區受益。」

Woolpert 簡介

Woolpert 是一間頂尖的建築、工程、地理空間 (AEG) 和戰略諮詢公司，旨在成為世界上最好的公司之一。我們在市場內和跨市場進行創新，以有效地為全球公共、私人和政府客戶提供服務。Woolpert 是 ENR 全球 100 強設計公司，已獲得八項 Great Place to Work 認證，並積極培養成長、包容性、多元化和尊重的文化。Woolpert 於 1911 年在俄亥俄州代頓成立，自 2015 年以來一直是美國發展最快的 AEG 公司。Woolpert 在五大洲擁有超過 2,500 名員工和 60 多個辦事處。有關更多資訊，請瀏覽 woolpert.com。

傳媒聯絡

Lynn Rossi

[email protected]

312-837-2017

SOURCE Woolpert