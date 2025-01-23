Woolpert 聘任 Neil Churman 為行政總裁

Churman 自 2024 年擔任 Woolpert 主席，重視持續全球成長、創新與加強公司文化的承諾。

俄亥俄州代頓2025年1月23日 /美通社/ -- 全球建築、工程及地理空間服務公司 Woolpert，晉升 Neil Churman 為行政總裁。Churman 自 2024 年擔任 Woolpert 的主席，領導 Woolpert 的業務運營與併購計劃。他接任 Scott Cattran，而 Scott Cattran 自 2015 年領導該公司。這作為該公司的長期接班人計劃一部分，Cattran 將於 Woolpert 接任為執行主席的新職位，支援 Churman 推行公司策略和繼續領導董事會。

Churman 擁有在建築、工程、地理空間和技術服務行業中，推動策略性成長與卓越營運的背景。在 2022 年，Churman 獲 Cattran 聘任，並擔任該公司首位企業發展總裁。此後，Churman 領導該公司完成五次策略性收購，增加聘用超過 800 名員工，並擴大公司於美國、歐洲和澳洲的規模。在 2024 年，該公司在他擔任主席的營運領導下，獲得 114 年歷史以來最強勁財務表現。

Churman 加入 Woolpert 前，曾任職於 TRC Companies、7 Mile Advisors、Morrissey Goodale 和 Michael Baker International。Churman 畢業於卡尼基美隆大學泰珀商學院，取得工商管理碩士學位，並於匹茲堡大學史旺森工學院取得土木及環境工程理學學士學位。Churman 晉升後，將繼續於該公司的匹茲堡辦公室內工作。

Churman 表示：「我很榮幸地接任這職任，並很謙卑地肩負責任，繼續秉承我們超過 100 年來為客戶提供關鍵計劃支援的傳統。我也致力加強我們的文化，並確保我們為全球所有員工，創造良好職場環境。Woolpert 已建立以支援、創新和對高效能承諾為支柱的文化，而我們將繼續踏上這持續邁向成功的道路。我很自豪能夠成為我們全球傑出團隊的一員，繼續沿著像 Scott Cattran 這樣傑出領導開闢的道路前進，並帶領我們進入這卓越公司的下一篇章。」

在 1999 年，Cattran 開始於 Woolpert 任職，並於公司穩步晉升。Cattran 獲聘任為行政總裁時，該公司僅聘用 600 多名美國員工，每年收入為 9700 萬美元，並於行業指標《工程新聞紀錄》的「500 大設計公司」排名中名列第 135 位。踏入 2025 年，Woolpert 於五大洲聘用超過 2,700 名員工，每年收入超過 6.5 億美元，並於 ENR 排名位列第 47 位。Cattran 還帶領 Woolpert 多個成功私募股權合作夥伴關係，包括該公司與 BDT&MSD Partners 的現時關係，並擴大公司股東計劃，增加超過 500 名新股東，確保更多員工從公司成功中受惠。

Cattran 表示：「大約十年前，我擔任行政總裁期間，我們已建立一個願景。該願景是我們不僅於業界成為首屈一指的建築、工程及地理空間公司，並成為全球最佳公司之一。由於 Woolpert 全部員工努力，我們正在以我們超過 100 年歷史中前所未有的速度，實現這願景。Neil 具備有效率整合業界領先收購、領導營運和自然成長的背景，加上他的建立世界級文化的承諾，而造就他成為繼續倡導這願景的絕對正確領袖。因為我接任執行主席新職務，期待支援 Neil 及 Woolpack 全球所有據點，秉持這抱負追求和繼續前進。」

關於 Woolpert

Woolpert 是一家頂尖的建築、工程和地理空間 (AEG) 公司，並以成為全球最佳公司之一為願景。我們在市場內和多個市場之間作出創新，從而有效率地服務全球公營、私營和政府客戶。Woolpert 是「ENR 50 大全球設計公司」，已獲八項「絕佳工作場所」認證，並積極培養成長、包容、多元與尊重的文化。Woolpert 於 1911 年在俄亥俄州代頓成立，並自 2015 年起，一直成為美國最快成長的 AEG 公司。Woolpert 已於五大洲聘用超過 2,700 名員工，並設有超過 60 個據點。如欲更多資料，請瀏覽 woolpert.com。

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SOURCE Woolpert