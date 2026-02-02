World Gym Corporation受邀出席2026年ICR大會

這項創新性的逆齡計劃，包含血液和DNA評估，能將檢測結果無縫整合至客製化平臺，提供量身定制的健康與健身建議，是健身業的一項跨足先驅。

World Gym Corporation總裁John Caraccio在演講中表示：「我們很高興地宣布，我們擁有業內最高的會員留存率之一，並且持續推出創新項目，以進一步提高客戶忠誠度。我們的增長策略為雙引擎驅動：一是在國內外開設新分店，二是提高同店銷售額增長。即將推出的逆齡計劃，會員在付費購買後，會進行血液和 DNA檢測分析，以制定和追蹤個人化的健康、健身和營養計劃。而這是World Gym持續引領健身產業，致力於提供成效導向的健身服務、協助會員成功提升健康的方式之一。」

在ICR會議期間，World Gym接受了Exec Edge的採訪，探討了其品牌故事以及對投資者和未來的展望。

執行委員會成員及早期投資人Mark Harms在採訪中表示：「大家應該投資World Gym，因為它是一家實力強勁的公司。我們於2017年投資了當時還是私營企業的World Gym，助力其成為上市公司。兩年前，我們幫助其在臺灣上市，目前正在評估在美國上市的可行性。去年，公司實現了相當於6000萬美元的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤），預計2026年將增長至8000多萬美元。」

Caraccio補充道：「作為臺灣健身市場的領導品牌，我們今年在亞洲地區的成長前景令人振奮，將複製成功經驗，包括在泰國等地展店，以及全球加盟授權的經營布局。」

會議演說資料可連結至World Gym投資者關係網站下載：https://investor.worldgymtaiwan.com/en/shareholders-li-conference

【關於世界健身-KY】

World Gym Corporation，是為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台140個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、280個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，幫助世界各地的個人，實現健身目標和健康的生活方式。

SOURCE World Gym