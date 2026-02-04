World Informatix Cyber Security 紀念孟加拉銀行網絡攻擊事件十週年

華盛頓2026年2月5日 /美通社/ -- World Informatix Cyber Security 今天紀念 2016 年孟加拉中央銀行網絡攻擊事件十週年，此事在金融業網絡安全史上被廣泛視為具劃時代意義的關鍵時刻。 該事故促使全球重新評估銀行之間金融訊息傳遞環境的安全措施。

World Informatix 在攻擊發生後支援事故應對工作，事件亦暴露當時行內普遍存在的結構性漏洞。 此事亦促使全球的金融機構、監管機構和服務供應商，重新反思銀行間支付系統的營運韌性及網絡風險。

World Informatix Cyber Security 行政總裁 Rakesh Asthana 表示：「當時，金融業在支付環境中面臨前所未見規模的營運網絡風險。 事件證明，支付基礎設施遭受網絡入侵絕非單純的資訊科技 (IT) 問題，而是關乎整個金融體系穩定的系統性風險。」

是次週年紀念亦標誌著 World Informatix 正式推出 CSP 持續保證計劃 (CSP Continuous Assurance Program)。該計劃旨在協助機構超越年度評估周期，在高值支付環境中實現全年無休的安全驗證及營運保證。

事件發生後的幾年間，全球金融界已制定結構更加嚴謹的安全要求，強化監管模式，並擴大跨機構與跨司法管轄區的合作。 這些發展大幅提升基礎安全實踐，同時凸顯在支撐關鍵金融運作的環境中，保持警惕的重要性。

World Informatix 將一如既往，與金融機構、各國央行及國際組織攜手合作，致力提升金融訊息環境的網絡穩健發展及營運保障。 公司將透過發佈白皮書 《孟加拉銀行竊案：改變金融安全的十年》 (The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security) 以作週年紀念，報告審視業界長期汲取的教訓以及金融業網絡穩健度的演進之路。

