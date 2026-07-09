WPS 365面向亞太地區推出「企業大腦」 真正落地AI辦公

金山辦公則提出了一套更完善的解決方案。

輕舟AI：單服務器即可部署的私有化AI

本次產品核心功能為輕舟AI，是一套輕量化私有化部署架構，僅需一台標準服務器即可運行。傳統本地部署AI方案需要多機櫃顯卡集群，且配備專職IT團隊；輕舟AI採用適配CPU的模型與一體化架構，硬件基礎設施需求降幅超95%。

當前亞太地區數據主權相關監管政策持續收緊，多數企業IT預算有限，該方案精準貼合區域企業需求，意義重大：企業既能享有本地部署AI帶來的數據安全保障，又無需承擔高昂硬件投入成本。

落地真實成效，絕非概念演示

金山辦公披露了真實案例：某科技企業將輕舟AI應用於法務審核流程，該流程覆蓋400餘項審核類型、兩萬餘條業務規則。單份文件審核時長從140分鐘縮短至40分鐘，審核效率提升至3倍。

AI內嵌於文檔，而非在其之外

WPS 365真正亮眼之處在於：其背後積澱了金山辦公38年文檔處理技術。AI功能可直接在合同、表格、演示文檔內部運行，無需單獨的對話窗口。生成內容直接留存於原文件，原有格式完整保留，版本可追溯。

該平台支持14種語言，在德國、新加坡和日本設有數據中心，原生符合《通用數據保護條例》(GDPR)與SOC2安全認證標準。

寫在最後

亞太地區企業現可通過金山辦公區域渠道採購WPS 365。對於那些厭倦了AI說得天花亂墜卻簽不了單——審不了合同、也生成不了報告——的公司來說，這款產品或許值得一看。

簡而言之：這是一款真正能辦事的AI，單服務器就能跑，且直接嵌入你的文檔裡。現已正式上線。

SOURCE Kingsoft Office