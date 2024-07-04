臺灣新創登WTO舞台 科技農業助中南美五國提升糧食產量

自2021年起，悠由數據已在瓜地馬拉、薩爾瓦多、巴西、哥倫比亞和厄瓜多五國推廣其解決方案。在聖克里斯多福及尼維斯，該公司協助當地農民將西瓜產量提升27%。在瓜地馬拉，他們建立了青花菜生長模型，使產量增加32%。

在瓜地馬拉的示範田中，悠由數據結合衛星數據、地面氣象站和土壤感測器，建立了玉米生長和碳匯計算模型。通過精準操作，玉米產量提升超過10%，用水量減少一半以上，每公頃還減少了560公斤的碳排放。

這些成果獲得了當地農業專家的高度讚賞。「對於想要採用技術的農民來說，FarmiSpace是理想的平台，它將技術應用與傳統實踐相結合，幫助農民在市場上保持競爭力。」在瓜地馬拉與悠由數據合作的農業專家Dafne說。

悠由數據的成功不僅展現了臺灣的科技實力，更為解決全球糧食安全和環境永續等挑戰提供了創新方案。在WTO論壇上，這家臺灣企業將向世界展示，如何通過創新科技推動農業發展，並為國際合作開闢新的途徑。

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鄭婷宇 Claire, [email protected]

DataYoo, [email protected]

SOURCE DataYoo Application CO., LTD.