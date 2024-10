WWD與Siam Piwat攜手舉辦GLOBAL FASHION SPOTLIGHT論壇

Siam Piwat Group首席執行官Chadatip Chutrakul表示:「40年來,Siam Piwat一直引領著泰國時尚產業的發展。自創立之初,我們的願景就是發展泰國本土品牌與設計師,通過知識與技能的賦能,助力他們開創自己的事業。為此,我們與公共機構、私營企業以及全球領先品牌攜手合作,為泰國時尚產業的發展構建知識庫,並在我們的購物中心提供作品展示平台和零售空間,為泰國時尚產業打造一個全面的生態系統。該生態系統已成功推出數百個泰國知名品牌,涵蓋頂尖及新銳泰國設計師,並將大學生的創意與創新轉化為可持續發展的企業。這不僅產生了積極影響,創造了數百億泰銖的經濟價值,還推動了泰國時尚產業生態系統中各群體的強勁增長,這一成就如今已獲得全世界的認可。這一漣漪效應還帶動了各類與時尚相關的經濟活動。多年來,Siam Piwat一直是泰國設計師展示潛力、大規模創作的理想平台,共同將泰國時尚推向全球舞台。」

Fairchild Media Group首席執行官Amanda Smith說道:「我們很高興能與Siam Piwat攜手舉辦這一重要活動。對於領先的奢侈品牌來說,找到新的創新途徑是一個關鍵機會,而將全球行業領導者聚集到一個世界舞台上,共同探討泰國市場的發展,這對我們行業的未來至關重要。這也是我們推動國際時尚對話、帶領各項業務取得成功的最好方式。」

WWD和Fairchild Media Group首席內容官James Fallon表示:「此時在曼谷舉辦Global Fashion Spotlight活動是最好的時機。感謝Siam Piwat與我們合作,為所有的特別來賓創造了這一非凡體驗。隨著我們繼續擴大WWD的全球影響力,我們很高興能與全球頂尖的奢侈生活方式創造者和品牌建立合作,這也彰顯出WWD始終致力於向時尚和零售界提供最新、最可信、最有影響力的行業報道。」

論壇以題為「打造面向全球消費者的品牌」(Building Brands for a Global Consumer)的首場討論拉開帷幕,探討了為全球時尚市場打造品牌的話題。參與討論的嘉賓包括:享譽全球的設計師Wannasiri Kongma,她是國際知名奢侈時尚品牌BOYY的聯合創始人兼聯合創意總監;韓國傳奇設計師、LIE SANGBONG品牌創始人、韓國時裝設計師協會的第一任主席李相奉(Lie Sang Bong);以及上海灘(Shanghai Tang)副總裁Octo Cheung Yan Yu,上海灘是一個在香港創立的國際知名奢侈時尚品牌,以巧妙融合亞洲元素著稱。

第二場討論的主題是「適應新的奢侈品行業格局」(Adapting to the New Luxury Landscape),PP Group的創始人Suvadee Phungbunphra和Orand Puipunthavong參加了討論。PP Group是一家領先的頂級品牌進口商和分銷商,負責管理全球奢侈時尚品牌在泰國的形象建設。與他們一同討論的還有瑞士著名珠寶品牌伯爵(Piaget)的東南亞和大洋洲區董事總經理Emmanuelle Kouakou,以及奢侈品集團LVMH旗下意大利高端珠寶品牌寶格麗(Bvlgari)的日本地區市場營銷和傳播副總裁Roberta Pellacci。他們共同分享了奢侈品牌如何根據東南亞市場趨勢和消費者行為進行戰略調整的真知灼見。

活動以第三場討論「東南亞的全球影響力」(South East Asia's Power of Global Influence)落下帷幕。在本場討論中,菲律賓著名演員、新晉女企業家Heart Evangelista;多才多藝的泰國演員、古馳(Gucci)品牌大使、寶格麗品牌摯友、迪奧(Dior)品牌大使、伯爵全球品牌大使Davika Hoorne;以及迪奧品牌大使、伯爵全球品牌大使Nattawin "Apo" Wattanagitiphat共同探討了東南亞日益增長的全球影響力,並從影響者的角度分享了關於與世界知名品牌合作的見解。

WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT的成功舉辦標志著Siam Piwat Group在引領全球時尚產業的征程上又邁出了重要一步,同時也展示了泰國時尚產業的潛力以及東南亞在全球時尚領域日益壯大的影響力。

SOURCE Siam Piwat Group