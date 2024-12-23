X Corp行政總裁Linda Yaccarino將於2025年國際消費電子展（CES 2025）發表主題演講

維珍尼亞州阿靈頓2024年12月24日 /美通社/ -- 美國消費技術協會（CTA）®欣然宣佈，全球最大線上新聞與社交平台X Corp的行政總裁Linda Yaccarino將出席2025年國際消費電子展（CES® 2025）並擔任主題演講嘉賓。Linda Yaccarino將於2025年1月7日（星期二）下午1時30分，與艾美獎得主、調查式報導記者Catherine Herridge在威尼斯人酒店Palazzo宴會廳進行主題對談。

作為一位具變革力的領袖與遠見卓識的先鋒，Linda Yaccarino擔任X Corp行政總裁期間，正積極引領數碼通訊的未來發展，掀起業界新風潮。在Linda Yaccarino的領導下，X已發展成為一個充滿活力的平台，促進全球對話，並為品牌、創作者及社群提供創新解決方案。

X Corp行政總裁Linda Yaccarino Catherine Herridge

「X是掌上全球新聞室，是唯一一個真正實現公眾與權威之間自由對話的地方，」Linda Yaccarino表示。「國際消費電子展（CES）是分享我們如何徹底重塑整個生態系統的最佳舞台。」

「Linda Yaccarino的職業生涯完美展現了國際消費電子展的精神——創新、韌性與遠見，」美國消費技術協會（CTA）行政總裁Gary Shapiro表示。「她在媒體與科技領域的領導力與貢獻，使她成為激勵並挑戰我們觀眾大膽思考未來的最佳人選。」

「Linda Yaccarino是開創先河的領袖，她在2025年國際消費電子展的主題演講，無疑將激發關於內容創作、社交平台發展，以及科技如何賦能創作者與社群蓬勃發展的深刻對話，」美國消費技術協會（CTA）總裁Kinsey Fabrizio表示。

Catherine Herridge將採訪Linda Yaccarino。Catherine Herridge曾任CBS新聞記者，現為獨立記者，在X平台擁有超過85萬名不斷增長的受眾。她是美國《第一修正案》與新聞自由的堅定支持者。

該主題演講將在Live.CES.Tech、X、Facebook、YouTube和LinkedIn上進行直播。

X Corp將與Panasonic Holdings、NVIDIA、Accenture、Volvo Group、Delta、Waymo一同登上2025年國際消費電子展（CES 2025）的主題演講舞台。立即登記參加國際消費電子展（CES 2025）。詳請和安排將可於CES.tech查閱。

關於CES®：

國際消費電子展（CES）是全球最具影響力的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗平台。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES由美國消費者技術協會（CTA®）擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。CES 2025將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。請在CES.tech了解更多資訊，並在社交平台上關注CES。

關於美國消費者技術協會（CTA）®：

作為北美最大的科技貿易協會，CTA正是科技業界的代表。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。CTA擁有並主辦CES®——全球最具影響力的科技盛會。請在CTA.tech上關注我們。歡迎追蹤我們@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association