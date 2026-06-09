XAUE 推出黃金禮品卡，讓數字黃金走進企業禮贈與日常消費

XAUE 黃金禮品卡連接黃金持有、生息收益與未來實物兌換能力，讓黃金更便捷地被贈予、持有和使用。

產品包含三大核心功能：

生息黃金： 企業可選擇以 Tether Gold（XAU₮）作為底層資產，或支持轉換為 XAUE（XAU-Earn）生息黃金資產，預計年化收益率區間為 1.5% 至 3%，具體表現受市場情況影響。

企業可選擇以 Tether Gold（XAU₮）作為底層資產，或支持轉換為 XAUE（XAU-Earn）生息黃金資產，預計年化收益率區間為 1.5% 至 3%，具體表現受市場情況影響。 真金錨定： 資產價值以實物黃金 1:1 錨定。XAU₮ 與 XAUE 的實物黃金現貨兌換服務預計於 2026 年 7 月在香港、新加坡等地區上線。

資產價值以實物黃金 1:1 錨定。XAU₮ 與 XAUE 的實物黃金現貨兌換服務預計於 2026 年 7 月在香港、新加坡等地區上線。 企業定制：企業可根據需求自定義卡面主題、面額及形式，支持虛擬卡與實體卡。

聯合德林控股，落地首批企業定制

作為首批企業定制客戶之一，香港主板上市公司德林控股集團（DL Holdings，HKEX: 1709）已完成 XAUE 黃金禮品卡全流程體驗。 6 月 5 日，在德林主辦的第四屆「維港夜談」活動現場，德林向近400名嘉賓贈與XAUE黃金禮品卡，並展示從企業定制、支付交付到用戶領取的完整流程。通過數字錢包便捷領取的數字黃金，既是一份有價值、有紀念意義的禮物，也成為數字金融賦能實體場景的一次真實示范。

XAUE 黃金禮品卡的推出，標志著XAUE從數字黃金基礎設施進一步延伸至企業服務與消費應用。未來，XAUE 將持續拓展黃金在禮贈、支付及品牌互動等場景中的應用。

即日起，訪問 xaue.com/shop，即可了解 XAUE 黃金禮品卡服務。

關於 XAUE

XAUE 是一個建立於以太坊上的去中心化資產增強協議，定位為 Tether Gold（XAU₮）的 Treasury Layer。通過引入黃金計價收益、合規准入框架、高效儲備驗證機制及 1000:1 碎片化模型，XAUE 正重新定義黃金在鏈上金融體系中的作用。

SOURCE XAUE